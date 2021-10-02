《星條旗報》1日報導，加州因約肯機場（Inyokern Airport）日前闖入1名穿著忍者裝扮的男子。該男子揮舞著日本刀，傷害2名特種作戰士兵，即使使用非致命子彈也打不退。詭異行徑嚇得26名特種作戰士兵落荒而逃，蜷縮在機庫中不敢出來。

根據加州里奇雷斯特鎮（Ridgecrest）克恩縣（Kern County）警察局長辦公室聲明，警方於9月18日接到來自因約肯機場的電話，表示有忍者在機場揮著日本刀。該機場位於莫哈維沙漠（Mojave Desert），鄰近中國湖海軍航空武器站。

《星條旗報》指出，當時士兵在機庫外抽菸，忍者拉走近並問「你知道我是誰嗎」，士兵說不知道；忍者又問「你知道我家人住哪嗎」，士兵又說不知道，忍者隨即揮刀斬向士兵的手機、膝蓋和腿。

遭砍傷的士兵落荒而逃，向停車場直奔並躍過柵欄，一路奔進機庫。此時，1名中士與另1名人員把門鎖上並報警求救。忍者則不死心的追上去，瘋狂用腳踹鎖上的門，然後抓起石頭朝窗戶丟進去。

根據警局筆錄，當警方趕到現場時，在機場進行訓練的26名特戰兵因忍者的「逆襲」而嚇得「蜷縮」在機庫中。犯罪嫌疑人為35歲的李維拉(Gino Rivera)，以遭警方依謀殺未遂、使用致命武器攻擊與妨礙公務等罪名逮捕。

警察局長辦公室則表示，這名忍者先用日本刀砍傷1人，隨後向機庫窗戶扔石頭並砸中另1名受害者。警方趕到現場時，忍者拒絕棄刀投降，還向副局長「展現他的劍法」。

儘管警方使用非致命子彈，卻無法阻止忍者，完全無視警方喝令的忍者拔腿就跑。最後警察動用電擊槍，才讓忍者棄械投降。目前歹徒已遭警方拘留，而受傷的士兵則送往醫院縫合傷口。

當地社群媒體指出，遭忍者攻擊的倒楣鬼是第160特種作戰航空團第2營F連的上尉與上士。陸軍特種作戰航空司令部已證實被害人身分；但不願談論案情。

(時報資訊)