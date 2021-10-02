美國要求台積電、三星等半導體廠商提供公司庫存機密資料，引發市場震撼。經濟部長王美花昨（1日）表示，有去跟美國官員了解，廠商提供資料，美國官員也不會洩漏公開出去。但王美花此話似在為美方「背書」，引發網友議論，有人就認為「不是美國洩不洩密，是為何要給？憑甚麼要給？」

王美花昨接受媒體聯訪時提到，美國請各廠商提供相關資訊，「我們其實一直都有掌握」，確定提供資訊是自願性質提供，美國邀請所有廠商交換半導體供應問題，並非針對性，政府一直都有跟廠商密切合作也都了解，在立法院她也有提到，如果廠商需要協助一定會協助，「那我們希望不要要把特定廠商（台積電）當作政治攻防，這是是我們不樂見。」

王美花進一步指出，也有去跟美國官員了解，廠商提供資料，美國官員也不會洩漏公開出去。至於為何美國會做出此舉，王美花解釋，主要還是來自車用晶片短缺，經過這麼多個月，台灣的廠商其實也都有增產，還是有嚴重缺貨的問題，造成汽車工廠停工停產。

關於此說法，有網友在本新聞網、yahoo新聞相關報導底下熱烈討論，但不少人都認為「憑什麼相信你」、「美國的話有人信？」「小學生都不相信這種話」、「你相信政府？還是相信自己？」但也有人認為不需要擔心護國神山。

(時報資訊)

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