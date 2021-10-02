男大生家裡每月25K的生活費，每年媽媽給的信用卡副卡年消費34萬，計算下來每個月至少要花5萬元，讓不少網友看傻。（圖／翻攝自Dcard） 一名男大生透露，搬到台北生活後，發現家裡每個月給2.5萬的零用錢根本不夠，扣掉房租基本上只剩1.5萬，雖然媽媽有辦信用卡的附卡給他，他仍覺得不夠用，但爸媽卻拒絕提高生活費，引發網友熱議，不少人認為學生每月1.5萬很夠了，更有人看了原PO的信用卡帳單驚呼，他根本身在福中不知福，每個月2.5萬的生活費，加上信用卡帳單，平均下來每個月至少花了5萬，實在很離譜，根本是被寵壞的公子哥。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，他原本和家人一起住在台中，最近因為念大學獨自搬到台北生活，因為不習慣和不認識的人一起住，所以在開學前就在學校附近租了房子，結果入住一個月後發現，學校周邊的食物也都不便宜，加上剛搬家的開銷比較大，租屋處須添購一些日用品、開學還得要買書，讓他深感生活費不夠用。

男網友指出，開學交到新朋友想一起出去玩，但家裡每個月只給2萬5千元的生活費，但扣掉房租以後，每個月大概只剩下1萬5千元可以花，即便他向爸媽反映也沒有用，因為他們認為大學生的零用錢就是這個行情。

男網友不滿地說，爸爸還說若他敢出去打工，那家裡就不會再提供生活費了，讓他相當傻眼。他並表示，媽媽擔憂他有臨時用錢的需求，因此替他辦了信用卡的附卡，但他有些消費就是不想讓媽媽知道，不知道大家都是怎麼向爸媽溝通生活費的金額？

不少網友認為，住在台北扣除掉房租，每個月生活費1.5萬，其實可以過得很不錯了，又不是餐餐都要吃得多高級，只能說原PO有點被寵壞了，多數學生根本拿不到這麼多的零用錢，建議先學會記帳、把不必要的開銷都省一省。「一個月25000元，根本超有錢的，好羨慕」、「沒賺錢，每個月生活費2.5萬還在那邊叫，是過太爽嗎？」

男網友則留言解釋，在台北吃飯隨便都要100元以上，而且他也不會去夜店那些地方玩，頂多跟高中同學去台北著名的觀光景點而已。他並貼出媽媽給的信用卡附卡的帳單，只見他從2020年10月到2021年9月，總共刷了34萬元。

許多網友看傻直呼，你不是才大一而已嗎？一個月副卡刷了3萬元，從高三就這麼會花錢，也太欠打了吧！看了真的有點生氣，只能說原PO身在福中不知福。另也有網友估算他每一年的消費總額，家裡每個月給25K*12個月=300K，然後附卡每年刷350K，這樣算下來每年要花65萬元，真的太離譜了。

(時報資訊)