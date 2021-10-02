加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）1日宣布，該國迄今已施打超過5600萬劑的新冠疫苗，發生嚴重副作用的案例卻僅占0.008%；其中，心肌炎與心包炎最常發生在30歲以下的族群，而莫德納又比輝瑞疫苗更容易發生這兩項副作用。但是，莫德納的效力較高、免疫反應也較好，免疫力隨時間下滑的程度也更低。

針對心肌炎與心包炎兩種副作用，調查發現這兩種病症往往發生在30歲以下的族群；其中，男性發生機率高於女性，接種第2劑疫苗的人比接種第1劑疫苗的人更容易出現這兩種副作用。至於出現心肌炎或心包炎症狀的時間，多半為接種疫苗後的第7天。

加拿大疫苗安全監測數據還顯示，與輝瑞疫苗相比，接種莫德納疫苗的人出現心肌炎或心包炎的機率比較高。不過，大多數出現這兩種症狀的患者，治療效果良好，且恢復迅速；就算是因此住院，病情相較下也顯得較輕。

甚至，比較接種疫苗者與未接種疫苗卻感染新冠肺炎的患者，後者出現心臟病發症的風險明顯比接種疫苗者來得高。

此外，根據全球各地進行的觀察性研究，輝瑞與莫德納這兩款取得授權的mRNA疫苗，都享有非常高的保護力，特別是針對重症預防。部分研究更顯示，與輝瑞疫苗相比，莫德納疫苗擁有更高的效力與更好的免疫反應，免疫力隨時間下滑的程度也更低。

聲明稿指出，加拿大迄今完成兩劑接種的人已超過2700萬人。由於嚴重副作用只占總接種劑數的0.008%，考量到疫苗僅有罕見風險，卻是保護家庭、社區與個人免受新冠肺炎感染的最佳方法，還能避免醫療體系崩潰，加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization NACI）將持續建議未12歲以上的民眾接種mRNA疫苗。

聲明也強調，加拿大授權使用的新冠肺炎疫苗，全數都經過該國衛生部署的嚴格測試與審核，而加拿大衛生署對於藥物授權的過程，又以高標準與嚴格審核而享譽全球。

聲明總結，有鑑於接種疫苗的好處顯而易見，考量到避免染疫後病情轉為重症、住院或死亡，甚至是再度出現病毒變種，加拿大衛生署呼籲所有民眾接種疫苗，以保護自己與周圍的人。

(時報資訊)