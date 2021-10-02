大陸近期陷入限電危機，官方坦言主因是煤礦產能不夠。對此澳媒SBS報導，北京當局可能被迫放寬2020年中旬對澳洲煤炭的進口禁令，以緩解大陸煤價高漲的壓力；但陸媒隨即報導，澳洲燃煤只占大陸全國燃煤用量不到4.5%，煤礦的問題，還沒找到解決方案。

澳媒SBS指出，大陸對澳洲的禁煤令可能加劇大陸缺電危機，還引述美媒報導指「大陸多個城市因煤炭短缺，業界推估，北京政府可能會被迫放棄對澳洲的禁煤令，以進口更多煤炭緩解大陸國內煤炭價格的壓力」。

文中提到，澳洲向來是大陸的煤炭重要進口國，但因澳洲政府呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查後，引發大陸不悅，雙方關係生變，北京在去（2020）年年中宣布禁止澳洲煤炭進口。大陸除了拒買澳洲煤礦，還接連對澳洲大麥、紅酒等商品祭出高關稅。

分析師Michelle Leung指出，大陸短時間要提高當地煤炭產量難度高，尋求海外市場最快解燃眉之急，但因北京去年禁止從澳洲進口煤礦，因此解套方式變得複雜。

事實上，大陸也嘗試增加採購來源，吉林省長韓俊日前表示，吉林省將向印尼、俄羅斯和蒙古進口更多煤炭，以確保電力供應。

澳新銀行的經濟學家Raymond Yeung認為，大陸的大部分電價是固定的，因此隨著煤炭價格飆升，生產商目前處於虧損狀態，供應愈多財務就更吃緊。

航運經紀公司Banchero Costa & Co研究主管Ralph Leszczynski則推測，北京當局很快被迫放寬澳洲煤炭禁令，以緩解國內煤炭價格壓力。

(時報資訊)