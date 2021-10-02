美式賣場好市多（Costco）來台後深受民眾歡迎，周末假日總是可以看到滿滿的購物人潮，許多人看到感興趣的東西會順手拍照與親友分享，但其實這是賣場禁止的行為！有網友在FB社團分享自己在賣場拍照遭到工作人員制止的經驗，表示成為會員多年，當天才知道賣場不能拍照，貼文曝光後立刻引起熱烈討論。

一名網友10/1於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己成為好市多會員已經十幾年，當天在賣場拍了一張照片，被身著紅色背心的工作人員制止，結帳後網友詢問其他工作人員，對方表示門口其實有告示「禁止拍照」，網友特地去門口查看，才知道原來好市多賣場內是禁止拍照的。

從網友分享的照片可看到，賣場除了禁止拍照，另外還禁止吸菸、攜帶寵物、嚼食檳榔、飲食、錄影，貼文一出立刻引來近4000個按讚、上千則留言討論，許多人坦言自己也不知道這項規定，有其他網友表示，其實許多商店內都不能拍照，只是台灣比較沒有那麼嚴格，工作人員大多沒有制止，也有網友分享自己也曾在家樂福被制止的經驗，當時才知道賣場內不能任意拍攝。

網友分享門口的告示就有清楚標明賣場禁止拍照、攝影。（圖／翻攝自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友分析，賣場內禁止拍照主要是「為了避免商業間諜」，因為賣場內的陳列擺設等都可算是「營業秘密」，不過也有網友分享，如果只是單純想和家人確認購買的東西是否正確，可以告知工作人員，通常都會同意拍攝，「賣場員工也是領薪水做事的，互相尊重就好」。

(時報資訊)