美國總統拜登今天罕見前往國會大廈，試圖終結民主黨內溫和派與進步派之間的鬥爭，以免影響到他正在推動的兩項重大國內政策。

民主黨溫和派希望立即表決1兆美元的基礎建設法案，進步派卻想等黨內就3.5兆美元的社會支出法案達成共識後再表決，拜登則試圖折衷。這項3.5兆美元的計畫除了攸關醫療、教育等社會事務，也規劃在因應氣候變遷上投入資金。

法新社提到，民主黨內的僵局源於有關政府該花費多少支出的政治歧見，也是因為彼此競爭的派系之間完全缺乏互信。

拜登在40分鐘的會議裡告訴民主黨黨團，可以延後表決基礎建設法案，也可大幅削減社會支出法案的規模至2兆美元左右。

拜登說：「6分鐘、6天或6週都沒關係，我們會完成的。」一名消息人士表示，拜登還告訴國會議員們：「即使通過規模較小的法案，也能創造歷史性投資。」

但路透社指出，拜登不急於求成的這番話，忽視了國會正趕著在期限前處理多項要務的事實。

財政部估計，國會大約須在本月18日之前提高政府現有的28.4兆美元債務上限，否則美國可能面臨債務違約，將嚴重衝擊經濟。到了12月3日，美國政府還有關門的風險，在政治上更是不利於民主黨。

眾院上月29日通過法案，同意暫停實施債務上限規定至明年12月。參院最快可能於下週表決此案，但預期共和黨人會再度出手擋下。

明年初，各界都將把注意力放在明年11月舉行的期中選舉，從過往經驗看來，共和黨人有機會奪回國會多數優勢。

共和黨籍眾議員不願讓拜登在期中選舉前取得政績，因此不太可能支持基礎建設法案。

民主黨內最大力反對3.5兆美元社會支出法案的是溫和派聯邦參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）及曼欽（Joe Manchin），兩人都有能力阻止法案通過。

民主黨及共和黨在參院各擁50席，但民主黨靠著副總統賀錦麗（Kamala Harris）的決定性一票稍占優勢。民主黨若要在不仰賴共和黨的情況下通過規模較大的社會支出法案，可採「預算和解」程序，只要簡單多數即可通過。

預算和解是美國國會的特別程序，目的是在參院加速通過某些預算立法，只需要簡單多數的51票或50票加上副總統的決定性一票即可通過。預算和解適用於支出、收入及聯邦債務上限相關法案，參院每年可在這些項目各通過一項法案。

民主黨進步派眾議員擔心，若先通過基礎建設法案，更大規模社會支出法案過關的可能性就會變小。他們與拜登會面後坦言，雖然拜登同意他們同步通過兩項法案的要求，3.5兆美元的計畫仍須縮減規模。

發言頗具分量的國會進步派黨團主席、眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）說：「我們不得不縮減數額。」

(時報資訊)