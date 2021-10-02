根據海關數據，在2021前8個月，澳洲出口至中國大陸的牛肉數量持續萎縮，而美國牛肉銷售至大陸的數量卻不斷成長。《路透社》1日分析，之所以有這種轉變主要是因為澳洲與中國大陸外交局勢持續緊張，導致牛肉出口萎縮，而大陸中產階級卻日益壯大，強勁需求下導致對美國穀飼牛需求激增。

身為全球第二大世界體，火鍋店、日式燒烤連鎖店與牛排館正在大陸的大街小巷中拓展業務。最近這些店家都選擇拋棄澳洲牛肉，改為擁抱美國牛肉。這起源於北京於2020年禁止數家澳洲肉商出口牛肉至大陸，而其他供應商貨物報關又需要很長時間。

※外交衝擊牛肉

大陸海關顯示，在2021年前8個月，中國大陸自美國進口的牛肉已突破8.3萬噸，是去年同期的9倍，估計2021年進口總額將逾10億美元；相較之下，原本是大陸最大穀飼牛供應國的澳洲，出口則下跌至9.6萬公噸。

不僅是政治因素，美牛勝出也因為其獨到的口感。美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation，USMEF）發言人舒埃爾（Joe Schuele）表示：考慮榖飼牛肉的油花分布均勻，美牛在大陸擁有極大的優勢，消費者沒有太多的選擇。

當然，北京與坎培拉持續探底的關係，也波及澳洲牛肉的供應。2020年，北京已標示不當與使用禁止物質為由，禁止澳洲5家最大的工廠出口牛肉至大陸。儘管其他工廠仍可向大陸出貨，但通關過程卻遭到長時間的延宕。

1名北京進口商表示，「我們被告知至少要85天才能完成通關」。相較之下，其他產地的肉商僅需1周的時間就可完成報關。

※中產階級需求大增

2020年大陸消費的牛肉量中，高達40%為進口牛。由於疫情導致經濟疲軟，消費大眾的需求正放緩。這類消費者的供應主要由低成本的巴西、阿根廷與烏拉圭草飼牛來滿足。

不過，大陸的中上階層卻因為「生活消費的升級，吃得愈來愈好」，而對糧食飼養的牛肉需求大增。根據布魯金斯研究所的報告，大陸中產階級在2020年支出約7.3兆美元，遠遠超過其他國家且不斷成長。其中，年輕人又比其他國家的青年人口消費力更高。

※美中貿易往來

近年來大陸牛肉需求因中產階級的需求而激增；但政治因素卻導致進口商大洗牌。首先，國內生產成本讓當地榖飼牛供應不穩定，選擇進口牛肉質量會較好，但價格卻略高。

北京與華府在2020年簽署的第一階段貿易協議中，大陸同意美國批准的加工廠，可以在沒有大陸檢查下進入市場，從而讓獲准運往中國大陸的貨櫃頓時超過500個。

正是因為澳洲的供應不再可靠，讓上海零售商選擇囤積美牛。不過，由於歐盟也正大量採購美牛，大陸想購買美牛的難度勢必上升；加上澳洲牛肉出口商雖然轉向日韓，但只要情況變化，憑著良好聲譽，澳牛隨時會捲土重返大陸。

澳洲肉類畜牧協會的國際市場總經理考克斯信心滿滿的表示，「澳洲牛肉以優質與天然著稱。從長遠來看，我們仍看好大陸市場」。

(時報資訊)