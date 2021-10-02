大陸行動支付領域的互聯互通再進一步。支付寶2日公布與中國銀聯推進互聯互通的進展：已向銀聯雲閃付開放線上場景，首批覆蓋85％淘寶商家；線上下，與銀聯雲閃付在多個城市實現收款碼掃碼互認，計畫明年3月份覆蓋全國所有城市。

澎湃新聞報導，支付寶表示，8月已完成接入銀聯雲閃付的技術研發，並逐步開放線上支付場景。第一步開放的交易場景是淘寶平台，目前淘寶85％商鋪已經支持消費者通過雲閃付付款。安裝雲閃付APP的用戶，在淘寶購物提交訂單後，即可在支付寶收銀台直接選擇「雲閃付」支付。

線上下方面，支付寶與中國銀聯在2020年開始基於條碼互聯互通業務展開密切溝通和探索，並在2020年底完成試點驗證後逐步推廣。目前包括在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等全國多個城市已實現收款碼掃碼互認，計畫明年3月份覆蓋全國所有城市。

值得注意的是，大陸兩大移動支付巨頭的互聯互通對象都首選了中國銀聯的雲閃付。在此之前，9月30日，騰訊宣布，微信支付已與銀聯雲閃付App正式實現線下條碼的互認互掃，用戶可於全國省會城市通過雲閃付App掃描微信收款碼完成支付。同時，微信小程式也逐步支援銀聯雲閃付。

此外，支付寶攜手銀聯共同推動完成了工行、建行、中行、交行、招行、中信等23家銀行和機構的開放合作，支援雲閃付APP及各銀行、機構APP掃描支付寶收款碼的支付功能。

支付寶還表示，將繼續和中國銀聯探索引入商業銀行APP、手機Pay等支付方式，為使用者提供更多元、更便捷的支付服務。

為解決支付機構「各自為政」，中國人民銀行推進條碼支付互聯互通已久。在2019年8月發佈的《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》中，人行明確提到推動條碼支付互聯互通，研究制定條碼支付互聯互通技術標準，統一條碼支付編碼規則、構建條碼支付互聯互通技術體系，打通條碼支付服務壁壘，實現不同App和商戶條碼標識互認互掃。

(時報資訊)