美國老牌藥廠默沙東（Merck）研發新冠口服藥「molnupiravir」傳出捷報，周五（1土）公布期中臨床實驗，可使感染後重症患者的住院或死亡機率降低約50%，利多消息一出，激勵默沙東股價盤中狂噴逾10%，而目前超夯的疫苗股莫德納、BioNTech（BNT）則逆勢重挫，生技類股版塊資金大挪移，股價多空兩樣情。

法新社報導，默沙東與共同研發生技業者Ridgeback Biotherapeutics周五發表聲明，目前在臨床實驗階段的口服藥molnupiravir，可以將染疫初期的重症住院或死亡風險降低一半，將向美國提交數據並盡快申請緊急使用授權 （EUA）。

據藥廠公布的期中臨床數據，口服molnupiravir的染疫患者，到了29天只有7.3%病患住院，而服用安慰劑的患，到了29天有14.1%住院或死亡。

新冠口服藥molnupiravir可望變成類似「克流感」藥物，民眾只需在家服用，就可減緩

緩病毒在體內迅速複製，避免造成重症。

受此消息激勵，默沙東股價盤中一度暴衝12.3%，隨後漲幅稍收歛，終場大漲8.3% 至每股 81.4美元；至於使用mRNA技術的莫德納重挫11.4%；BNT狂跌6.7%，而其合作夥伴輝瑞新冠口服藥也在臨床試驗，股價只小跌0.2%。

(時報資訊)