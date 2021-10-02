最近和家父閒聊，才得知他手中有不少以前的陳年老股，例如大同、長榮海運、世界先進、南亞等。很多長輩都習慣長期持有股票，無論賺賠都不想賣股票，卻忽略「機會成本」的問題。

景氣循環股、傳產績優股和科技股，企業獲利與股價表現都是不同步調。以家父持有近20年為期間，很多公司在這當中也殞落，或是苦撐，但也有很多創新的產業崛起。成為長青企業很不容易，包括領導人、主客觀環境因素或是突發事件，都會導致情況產生變化，我是建議約每1至2年都有需要檢討調整持股內容，這樣子會更接地氣及汰弱留強。

所謂的機會成本，就是放著不動，而失去可以再成長獲利的換股機會，沒有賺到就等於喪失機會。很多人忽略這部分。以為一直死抱活抱，認為股價有一天一定會給予合理補償，這是不對的！不和股票談戀愛是首要準則，因為企業面臨的問題可以說是層出不窮、很難預料，所以沒有所謂長期投資都不用更換的說法，隨時檢視一下是有其必要的。

近期行情看法，我是認為10月上旬、中旬有可能出現此波相對高點，因此近期逢低布局是可以進行的策略。恆大事件是有蝴蝶效應，不過當局應該有辦法控制住，所以影響層面不會無限上綱。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

(時報資訊)