大陸房產巨頭恒大又傳出跳票，破產倒閉警報再度響起。財信傳媒董事長謝金河表示，目前深圳、北京的房價所得比超過55倍，不難想見大陸房產泡沫吹的有多大，大陸官方近期一連串監管行動，可能加速泡沫的催化。他指出，最近全球都在說恒大，其實恒大已經跟死了沒有兩樣，現在只看如何肢解而已。而繼恒大之後，接下來花樣年控股，債務近千億港元，市值32.32億港元，看起來不妙。

謝金河在臉書發文指出，日經新聞最近有一篇報導，拿1990年日本房地產泡沫爆破的房價與所得比的倍數，來比較現在中國城市的倍數，令人驚嘆。當年日本泡沫吹破前夕，東京、京都是18倍，大阪14倍，神奈川15倍；現在中國幾個大城市，深圳57.97倍、北京55.8倍、上海45.55倍、廣州40.76倍，這個數字對比才知道中國房地產泡沫吹得有多大？

一個經濟體必然會出現經濟高速增長期，等到成長趨緩，資金流出，高成長累積的泡沫，必須經過清理，這個時候泡沫吹破，經濟會進入辛苦調整期，台灣和日本是1990年代的難兄難弟。

1989年尾，日本日經指數最高到38957點，東京房價暴漲，一個日本可以買下四個美國，最後泡沫吹破，日本經濟調整30年。台灣在1980年代跟著日本奔馳，90年代，房地產大亨不可一世，國揚的股價最高炒到215元、楊天生的長億235元、寶祥650元、寶成建設275元、保固475元。

謝金河分析，房地產泡沫快吹破前夕，一定會出現股價崩跌，負債膨脹，經營者大力經營政商關係等現象，90年代劉泰英主掌的黨管會忙得不得了，最後像高雄的建商如宏總、尖美、長谷、寶成幾乎全倒！高雄大樓蓋得愈高，倒得愈快。整個90年代，台灣的房地產泡沫危機炸遍全台灣。

「現在這個大浪直撲中國，用跑百米速度奔馳超過30年的中國經濟，開始步入90年代台灣和日本的房地產泡沫調整，而這次中央一連串監管行動，可能加速泡沫的催化。最近全球都在說恒大，其實恒大已經跟死了沒有兩樣，現在只看如何肢解而已。像這兩天恒大賣盛京銀行股權。接下來是繼恒大之後，誰會跳出來？」

他把近日中國資不抵債、股價崩跌、市值縮水、債務龐大的房企，初步搜尋一下，接下來花樣年控股，債務近千億港元，市值32.32億港元，看起來不妙。孫宏斌的融創中國、李思廉的富力地產、還有拍拍屁股走人的潘石屹SOHO中國、在A股上市的華夏幸福、綠地集團，看起來很有機會逐漸浮上檯面。

謝金河認為，中國經濟奔馳30幾年，很多人都相信中國房地產只會上漲，永遠不會下跌，賺到錢的人拼命借錢買房，這幾十年吹出來的泡沫，現在到了算總帳的時刻！去年，他提到，中國即將面臨90年代的台灣病，現在看起來腳步逼近！

(時報資訊)