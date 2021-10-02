為善用都市土地資源，建築高層化、深層化、密集化，難免遇到鄰房施工、影響建築物棟距，進一步還造成日照、空氣流通、安全、噪音、隱私、景觀受影響及鄰近建築物損害等許多問題。這時候住戶能有什麼方式維護權益嗎？

【方法1：應積極配合施工前現況鑑定】

各地方政府訂有建築施工損鄰事件爭議處理的相關規則，要求領有建築執照工程，其起造人或承造人得於申報放樣勘驗前，會同監造人勘查基地鄰房現況後，向符合規定之鑑定機構即第三方公正單位申請鄰房現況鑑定，並取得「鄰房現況鑑定報告」，用以記錄施工前周邊建物的狀況，一旦發生損鄰事件，將依據報告內容比對損害狀況，以此判定責任。

鑑定機構為辦理鄰房現況鑑定，通常會以雙掛號通知鄰房所有權人，或透過管理委員會等方式，請求住戶配合鑑定。但是，住戶會充滿疑慮，甚至不願配合辦理。現況鑑定不是詐騙，如果鑑定時間你沒有空，可以直接打電話給通知單上的鑑定人員約時間。鑑定人員到你家的時候，也可以請他出示身分證明文件。沒有做現況鑑定的話，之後發生損鄰，就可能會走民事侵權事件法律訴訟程序，不如行政程序處理能較快速地解決糾紛。

【方法2：拍攝「工程告示牌」留存】

為達工程施工資訊公開透明化，提升施工單位責任心，並為與施工週遭市民溝通，達到全民督工，施工現場須設置工程告示牌。工程告示牌基本內容為工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、工程概要、施工起迄時間、工地主任(負責人)姓名與電話、專任工程人員姓名與電話、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線、品質管理人員、職業安全衛生管理人員姓名與電話及工程透視圖或平面位置圖等。

施工過程中是否會影響周遭環境，甚而造成鄰房損害，與設計單位、監造單位、施工廠商的品質有很大關係，高水平之工程專業施工技術，並配合嚴謹精實之營建工程施工管理，才能減少損鄰事件。

【方法3：注意「建蔽率」與「容積率」】

「建蔽率」與「容積率」是影響棟距的重要因素。不同土地分區的「建蔽率」不同，建蔽率越低，相對空地多，棟距可能較為寬廣，商業區建蔽率會高於住宅區， 因此，想要棟距寬，挑選住宅用地會比較好，「建蔽率」與「容積率」有必要了解一下。

「容積率」會影響建築高度，高層建築密集，不僅造成日照受影響，也會阻礙空氣流動影響周圍環境氣流分布，環境風場隨著建築高低型態及形狀而改變，氣流可能變成渦旋狀的亂流(過去被民間稱為「鬼風」)，可能形成「街風」或「高樓風」(台北101樓下曾經一度有「掀裙風」，穿裙子路過時，裙子會被風掀起，有洩漏裙底風光之疑慮)，造成室外風場環境變異，進而影響居住品質。

【方法4：注意樓高、路寬、永久空地、日照、採光、通風、節約能源、防音等法律保障】

相關依據，主要是建築法與建築技術規則及法院實務判決。如：建築技術規則建築設計施工編第23條規定：「住宅區建築物之高度不得超過21公尺及7層樓。但合於下列規定之一者，不在此限。其高度超過36公尺者，應依本編第24條規定：1、基地面前道路寬度，在直轄市為30公尺以上，在其他地區為20公尺以上，且臨接該道路長度各在25公尺以上。2、基地臨接或面對永久性空地，其臨接或面對永久性空地長度在25公尺以上，且永久性空地平均深度與寬度各在25公尺以上，面積在5000平方公尺以上。」

總之，都市土地資源有限，以及都市更新項目日益增加，相關問題越來越為民眾關心，以上方法供大家參考。

【郭紀子小檔案】

★現職：景文物業管理機構董事長、台灣物業管理學會副秘書長、台灣智慧城市發展協會理事、台北市公寓大廈管理維護商業同業公會理事、新北市保全商業同業公會理事、台灣衛浴文化協會顧問，中國廣播公司「郭董的物業管理論」專欄廣播節目專家主講人、德明財經科技大學兼任教師。

★專長：物業管理、旅館管理、金融與證券、不動產投資、營建管理。

★學歷：國立台灣大學土木工程學系博士、國立政治大學地政學系碩士。

★經歷：銀行經理，證券公司創辦人暨總經理，海外華文媒體總編輯，非洲華文作家協會副會長，景文科技大學物業管理系、健行科技大學物業管理與設計系等兼任老師。

(時報資訊)