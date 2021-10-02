1份報告詳述世界衛生組織（WHO）派駐剛果民主共和國對抗伊波拉病毒工作人員的強暴性侵醜聞後，美國、歐盟（EU）和其他西方國家今天要求世衛「全面承諾」進行改革。

法新社報導，上述國家政府和歐盟聯合聲明指出，「澳洲、加拿大、歐盟及世衛成員紐西蘭、挪威、英國和美國…期望世衛全面承諾以避免並處理這樣的行為。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日表示，這是「世衛黑暗的一天」，向受害者道歉並稱「當務之急是肇事者不被原諒，將被追究責任」。

世衛成員國政府今天表示，「我們將確認世衛領導階層承諾問責、增強能力和行動，並快速改革」，同時要求對性醜聞進行「立即、徹底和詳細評估」。（譯者：徐睿承）1101002

(時報資訊)