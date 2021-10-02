中國大陸無預警限電，部分產業鏈造成壓力， 聯準會主席鮑爾對通膨壓力的偏鷹言論、美股波動、投資信心不足，台股在利空夾擊下，電子股無力、貨櫃三雄全倒，終場大跌363點、收在1萬6570點，成交量3404億元，周線收黑；國際利空紛擾，台股9月重挫3.18%，創今年單月最大跌幅。

安聯投信台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近來盤面波動幅度加大，除國際利空因素外，與大陸政府限電讓外界措手不及有很大關係，因為過去沒有類似經驗，市場擔憂明顯升溫有關；舉例來說，廠區設立在蘇州的產業聚落，有PCB、ABF、機殼等，短線上可能因為當地限電政策、相關供應鏈壓力高漲，後續影響還需持續關注。

廖哲宏表示，聯準會決策及縮表行程，是近期反覆干擾市場投資信心的另一關鍵理由，加上9月、10月是大廠對明年產業展望定調的空窗、等待期，市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。

展望台股下周走勢，保德信高成長基金經理人葉獻文認為，大陸已展開十一長假，至10月8日才會恢復交易，大陸雙限利空本周多已反映在股價上了，美國參議院也在9月最後1天通過臨時預算案，避免聯邦政府關門，下周台股指數走勢有兩個關鍵指標，第一，是否守穩8月下旬前波低點，第二，要留意國際資金對台股的態度；惟美國科技股近期較為弱勢，且美國參議院尚未通過增加或凍結舉債上限法案，目前舉債上限為28.4兆美元，即將於10月18日觸頂，屆時可能成為全球市場變數。

(時報資訊)