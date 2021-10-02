第一梯次紙本振興五倍券自9月25日開始預定到昨日截止，可領券的預計在10月8日到10月21日，根據統計到昨日為止，有1174萬人預定紙本券，已經是數位綁定人數的約3倍。

統計數字來看，紙本預約因超商祭優惠、民眾捧場，所以大部分都從超商事務機預約，第一梯共計約990萬人，占紙本五倍券約84%；而官網預定紙本五倍券者，大約184萬人，占比僅約為16%；至於數位的部分則已經有391萬人綁定，個人綁定數283萬人、共同綁定數108萬人。

藝Fun券 每周三抽75萬份

同時，文化部的紙本藝FUN券昨也同時開放超商事務機預定抽籤，這次藝FUN券票券面額600元，預計發240萬份數位與60萬份紙本，共計300萬份藝Fun券，每周將抽出75萬份。而超商事務機是每日早上9點到晚上9點可以預訂，文化部也預計自10月13日起至11月3日，每周三下午3時30分抽籤。

另外，交通部規畫的120萬份的1000元國旅券，開放登記後民眾參與踴躍，截至昨天上午已超過1046萬人登記抽籤，中籤率僅約1成。據悉，交通部向行政院爭取加碼120萬份國旅券，獲行政院長蘇貞昌點頭，指示希望引導國人每年8000億出國旅費挹注國旅。

預計25日 開放第二梯登記

根據關貿統計，到昨日下午1點半就已有逾2萬名民眾透過超商事務機預約，預估會超過百萬民眾會預約紙本藝FUN券抽籤。

在唐鳳親赴關貿領軍坐鎮之下，關貿表示，自9月22日開放數位五倍券綁定，以及9月25日紙本五倍券預約以來，除了9月22日官網早上民眾登錄稍有緩慢之外，其他官網運作很算順暢；而紙本方面則是9月25日早上超商預定較卡，官網則運作順暢。

關貿表示，首批紙本五倍券已經相當穩定，若沒有意外的話，超商和官網預計10月25日開放第二梯次紙本預約，應該也可以維持順暢。

(時報資訊)