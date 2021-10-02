美國要求台積電等廠商提供營業祕密資料，國民黨前主席江啟臣昨表示，台積電被美方不正當要求，蔡政府卻沒出面呼籲美方或要求協商，相較韓國不只掌握訊息，政府也準備和美方協商，「蔡政府只會護高端，不會護神山」。立委賴士葆、台北市議員王鴻薇也炮轟經濟部長王美花的說法，證明蔡政府碰到美國，就不敢當企業靠山。

江啟臣說，美國要求各大晶片廠商提供營業祕密，引起市場譁然。韓國政府不只掌握訊息，產業通商資源部交涉本部部長呂翰九更主動表示，政府將出面與美方協商，盡量減少損失；過去韓國政府不只用晶片換疫苗，為了莫德納疫苗延遲交貨，直接派官員赴美交涉，成功催貨甚至提前交付。

藍委賴士葆指出，美國並非首次引用《國防生產法》逼企業就範，去年搶德、法的口罩及逼通用公司配合製造呼吸器，都引用該法。經濟部長王美花稱各廠商自願性提供資料，這種推論太簡化嚴重性，因為台積電可以不要主動提供資料，但擋得住壓力嗎？蔡政府可成為企業的後盾或靠山嗎？

對於王美花說「企業有自己考量，決定什麼公開、什麼不公開。」台北市議員王鴻薇炮轟，若政府都不當靠山，哪個企業有底氣拒絕美國？蔡政府對台積電真是有需要就捧成護國神山，有麻煩就當作是民間企業，根本把台積電當工具人。

東華大學教授施正鋒直言，拜登政府要求他國晶片廠交出營運機密，表面上是曉以大義，其實就是把他國當作租借地，頤指氣使，儼然就是穿花旗西裝的大哥。

(時報資訊)

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