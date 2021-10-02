台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），經濟部長王美花日前接受外媒訪問時，直言若中國先加入，阻撓台灣加入的風險的確存在。但目前所知，並無任何CPTPP成員國反對台灣加入，這與中國申請時有其他國家表達的不安形成鮮明對比。

兩岸現在前後搶提入會申請，之前王美花曾說，對中國現行體制與規範，能否符合CPTPP高標準有所保留。周四她接受《路透》訪問時進一步說，中國有各式各樣的問題存在，從網路審查到勞動權益，其限制性作為，為其申請加入帶來根本性問題。只是若中國先獲准進入CPTPP，她坦言必然有阻撓台灣的風險。

那台灣加入機率到底有多少？王美花樂觀看，加入CPTPP的體制面比較容易克服，至少在遞交書面申請後，並未聽到任何成員國反對，不像中國申請後，有一些國家像日本等國表達不安。

可是對於多久時間可完成加入，她則說很難給出具體時間表。「如果政治障礙能夠盡可能減少，我認為談判不會持續超過10年。」

另外，若未來台灣成功加入CPTPP，王美花說就不需再與澳洲或同為申請國的英國單獨簽訂自由貿易協定。

雖然國發會預估加入CPTPP後有助於增加就業機會，提升國民所得。但民眾黨立委賴香伶、張其祿擔憂，一旦加入後可能會造成產業衝擊，且我國目前部分現行法規與國際有差異，恐成為加入障礙，政府應該及早準備對策。

(時報資訊)