美國商務部要求台積電在內的半導體產業交出庫存機密資料，我國政府態度唯唯諾諾遭受在野黨重批，對此經濟部長王美花昨再次跳出，指對美方行動一直有掌握，周四也有跟美方官員溝通此事，已得到他們回應不會把資料洩漏公開出去。

由於美國強制半導體交資料，可能危及廠商技術與營運，國民黨前主席藍委江啟臣重批「台積電有情有義，蔡政府無情無義」，並將矛頭指向經濟部長王美花，說她一副事不關己態度，會令所有在海外打拚的企業心寒。

美要求交機密非針對性

對此經濟部除前晚趕發新聞稿澄清外，昨天王美花再度說明，強調美國請各廠商提供資訊，該部一直都有掌握。也了解美國這項行動非針對性。「如果要把特定廠商（台積電）當作政治攻防，不是我們樂見。」

她表示，政府一直都有跟廠商密切合作，前幾天在立院已提到廠商有需要會提供協助。為了證明政府並非漠不關心，她也說周四已經去跟美國官員了解，這些廠商提供資料如何處理，它們表示不會洩漏公開出去。

回到美國這項索取半導體營業機密資料源頭，王美花解釋，主要還是來自車用晶片短缺，經過這麼多個月，台灣廠商也有增產，卻還是有嚴重缺貨問題，造成汽車工廠停工。

經濟部官員私下是感嘆「大家到底在質疑甚麼？」。美方所要求的20幾項數據，不一定都是企業不可告人的資料。即使有，台積電也都說了，沒有客戶同意不會去提供，不解大家還擔心什麼。

不會侵害客戶股東權益

王美花強調，資料提供是自願性的，是否影響將由設計商、製造商、使用端來回答，台積電也已表示不會侵害客戶及股東權益，會以此原則思考要提供哪些資料。

車用晶片是由歐美大廠像是英飛凌、恩智浦、德州儀器等所謂IDM掌握，而汽車供應鏈具有長鏈、封閉且低庫存的特性。經濟部表示，它們下單給台積電後，經下游封裝測試，做好晶片交回給IDM大廠，再給汽車廠商，台積電有的只有上游廠商下單第一層資料，相對單純很多。

(時報資訊)

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