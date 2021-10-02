繼首批客製BNT疫苗9月30日抵台後，昨清晨再迎來67萬劑，累計BNT到貨量已達305萬劑。中央流行疫情指揮中心宣布第十輪加開BNT預約接種，9月29日前已登記意願的64歲以上、18至22歲以及第九類對象3類民眾，約38萬人，可於10月4日上午10點至10月5日下午4點預約，施打日期為10月7日至14日。

10月成疫苗開打旺季

配合第十輪加開BNT預約接種，原第十輪從10月3日受理AZ及高端第2劑預約施打時間，也一併調整為10月4日上午10點至10月5日下午4點；施打時程調整為10月7日至10月14日，同時段，3種疫苗開打，十月也成了疫苗開打旺季。

疫情中心指揮官陳時中表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會所捐贈的BNT疫苗共1500萬劑，目前計到貨305萬劑，昨日清晨送達的67萬劑，有效期至2022年2月10日。

由於BNT抵台時間有所延遲，指揮中心第十輪原本只開放AZ及高端第2劑接種，對象包括7月22日前已接種AZ第1劑，且間隔滿10周的50至64歲民眾，約89.4萬人，以及9月8日前已接種高端第1劑，且間隔滿4周的民眾，約16.5萬人。

昨天在67萬劑BNT抵台後，指揮中心突然宣布BNT疫苗加入第十輪行列，已於9月29日前完成意願登記的64歲以上、18至22歲民眾，以及所有第九類對象，皆可於第十輪打到第1劑，約38萬人。

莫德納孤兒仍無解

隨著這兩天BNT、AZ疫苗陸續到貨，仍有為數不少的莫德納孤兒仍在苦等第2劑，陳時中說，本周應該不太可能，目前施打策略還是不開放混打。總統蔡英文昨日晚間透過臉書表示，繼續衝刺疫苗覆蓋率，讓社會保護力更完整。不過民眾黨立委蔡壁如痛批疫苗近6成是友邦跟民間捐贈，自購疫苗到貨量嚴重短缺，要求行政院長蘇貞昌應把疫苗政策說明清楚。

另國內疫苗接種再破新紀錄！陳時中昨表示，9月30日共接種39萬3483劑，超越7月時的33萬劑紀錄，創下單日新高。目前國內疫苗覆蓋率持續提升中，累計接種1588萬889劑，疫苗人口涵蓋率56.47％，劑次人口比為67.72％，2劑完整接種率為11.25％。

(時報資訊)