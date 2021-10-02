灰犀牛環繞全球股市，從大陸加強監管、恒大事件到「能耗雙控」帶來的限電問題，以及美國債務上限、聯準會（Fed）縮減購債倒數，台股遭受波及，短線震盪加劇，缺乏主流出面帶領下，個股抬頭，資金尤其緊盯10月指標股法說。

由於美國政府面臨債務違約及關門威脅，引發市場大舉拋債，公債殖利率急速飆升，造成科技股估值評價修正，電子股哀鴻遍野，資金轉向抗通膨題材，同時大盤9月以來累計成交值僅有6兆元左右，創下今年單月次低，僅高於2月的4.51兆元，買盤觀望氣氛濃厚。

第三季以來資金撤離，以及灰犀牛事件頻傳下，台股呈現高檔修正、來回震盪，蘋果新機等題材也未能挽救困局。

進入10月後，雖有美國債務問題與高通膨等隱患，但台灣外銷訂單維持高檔，上市櫃9月營收、第三季獲利樂觀，接棒登場的法說行情仍能偏多看待。

尤其作為下半年風向球的產業指標股台積電與大立光預計在10月14日及7日召開法說會，公司對產業景氣看法顯得格外重要。

此外，第三季財報過後，將邁入年底財報空窗期，美國減債力度及可能升息的預期心理下，或難有族群性或連貫性的漲勢，但在法說、作夢、作帳行情下，基本面與產業發展前景佳的個股，仍將具備上攻機會。

投資人若能善用權證，把握股價在法說會前後較大幅度的波動，將能有效放大獲利。

法人在法說會前後常會根據公司營運狀況進行加減碼，標的股價漲跌幅加大，獲利機會比平時增加。以權王台積電近兩年法說會觀察，相比平日1％左右的漲跌幅，法說會前十日平均上漲6.5％、法說會後平均下跌2.95％，且台積電的歷史隱含波動率較低，權證價格相對便宜，若公司法說釋出訊息偏空，投資人也能運用認售權證進行布局，多空皆可賺。

(時報資訊)

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