醒吾科大為加強實習機會增加「職場見習」，餐旅系四年級學生林沛伃用實力證明自己也能參與職場見習，在「金洹苑」餐廳實習，負責人溫文樂見學生參與實習，增加職場實務經驗。

林沛伃為聽障生，為讓自己提早跟社會接軌，選擇了「職場見習」實習的機會，實習時期的負責人溫文、店長黃宏裕都很照顧這個工作努力的林沛伃。

溫文表示，面對工作人人平等，只要願意學習、工作認真，都願意提供工作機會。自己與員工也會共同學習，都是為能夠提供更好的餐點與服務。學生未出過社會就像一張白紙，只要細心調教，都能學到更多經驗。

林沛伃覺得實習最重要的是可以學到什麼，還有工作環境跟同事相處的氛圍是最重要的。能夠開心學習又能體會職場上的點點滴滴。

在「金洹苑」職場見習、工作環境好，同事相處都很融洽。負責人最近又開了一間咖哩店「溫咖哩」，可以多學習到一種廚藝，只要做好自己的本分，認真學習，相信可以增進自己的廚藝，未來將持續實習進而順利就業。

醒吾於110學年度起依教學單位發展定位、專業屬性及產業特性，開設職場見習課程，於學期開設1學分之職場見習課程，見習時數每學分以36小時為原則。跳脫原本由教學單位尋找實習機會的媒合模式，也鼓勵學生自行開發見習領域。

(時報資訊)