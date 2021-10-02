南崁中山路緊鄰南崁國小。圖／信義房屋提供 南崁吉林路綠地豐富。圖／信義房屋提供 南崁屬於桃園蘆竹的蛋黃區，依發展時期不同，又可區分為上南崁與下南崁，其中「上南崁生活圈」不只鄰近桃園機場，也距離新北市較近，結合就業、文教、休閒、交通完整機能，房價比起雙北親民許多，不少航空業上班的職員主管就近居住，主力道路包括蘆竹區吉林路、中山路、福祿一街和六福路等路段，因發展較早、生活機能完善，吸引不少雙北購屋族移居。

信義房屋南崁六福店主任劉嬙嬙表示，南崁最大的優勢之一就是交通，緊鄰桃園機場、南崁交流道，除了自己開車，許多當地人選擇搭乘客運，如長榮巴士、葛瑪蘭巴士或是952號公車等多條路線，非尖峰時間只要半個小時左右，即可抵達台北火車站、板橋等地。

南崁與新北市龜山區、林口區相鄰，因與雙北通勤只要約半個小時，加上房價比起雙北親民許多，成為不少雙北民眾到桃園置產的首選。

劉嬙嬙表示，「上南崁生活圈」的居民多屬於上班族，因南崁鄰近桃園機場，衍生相關產業就業機會，屋齡20年內三房型大樓，總價介於1,000～1,200萬元，20年以上住宅大樓，單價15～23萬元，總價帶700～900萬元，換算三房＋車位，850～1,150萬元就可以買到，對於一般上班族而言，購屋負擔不會太重，房價比起雙北親民許多，吸引不少雙北的上班族用時間換取空間以及親民的價格。

上南崁生活圈生活機能完善，除了特力屋、好市多、台茂等大型購物中心；另外也有不少傳統市場，像是南崁路上有早市，在南祥路和仁愛路也有兩個黃昏市場；晚上還可以逛五福夜市，採買相當方便。學區方面，有南崁國高中、南崁國小和南美國小，其中南崁國小為桃園當地的明星學校，升學率高，小朋友要入籍滿兩年才能就讀。

近年桃園市府主導的老屋新生改造，打造的「南崁兒童藝術村」等景點，不定期舉辦活動與周邊產業結合，吸引親子假日共遊，自然景點如五酒桶山步道、羊稠坑步道等，加上蘆竹運動中心，完整提供當地民眾休閒運動的場所。

近期區域內指名度高的房屋大多有屋齡較新的特色，像是在特力屋後方的榮興路上有新大樓，主打一房格局，權狀16、17坪，社區大廳採落地窗設計，可以欣賞河景，雖然單價較高，不過總價僅需600～700多萬，深獲年輕首購族青睞。

(時報資訊)