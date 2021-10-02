由於各國對抗新冠肺炎疫情的策略分歧，全球的復甦仍存在不確定性。在Delta變種病毒威脅和美國聯準會（Fed）傾向鷹派的情況下，多數貨幣將面臨壓力。2021年下半年，全球經濟不再是由疫苗普及所推動的同步復甦態勢。

對抗新冠疫情、結束封鎖和限制，以及重新開放的過程，Delta變種病毒仍是變數。各國對抗疫情的策略也在維持零病例或轉向與病毒共存的策略中呈現分歧；因為兩種選擇都不是萬無一失的解決方案。

然而，多數國家都認同加強疫苗接種的緊迫性。評等機構對各國的財政結構保持警惕，特別是新興市場。除了Delta變種病毒，投資人也擔心中國經濟放緩和官方監管力道加強、供應鏈中斷、物價上漲、供應短缺，以及美國聯準會可能在2021年底開始縮減量化寬鬆規模；星展集團預期，美國10年期公債殖利率今年底將逐漸升至1.6％，也將支撐美元表現。

美元投機部位 淨多單增

美元升勢有理由延續至2022年第一季。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，美元投機性部位的淨多單已增加到疫情前的水準。此外，聯準會可能在今年11月或12月縮減資產購買規模。美國國會議員們也普遍認為，Fed開始收回新冠疫情的刺激措施時機已來臨。

儘管Delta變種病毒的威脅仍在，但由於援助經濟復甦的資金需求減少，美國財政部計畫從11月開始減少發行公債規模。10月時，美國國會需要在政府現金耗盡之前解決聯邦債務上限的問題；但評等機構並未過度擔心，因為民主黨可以在沒有共和黨支持的情況下提高上限。

歐元兌美元處於1.15至1.20交易區間的下緣（見表）。根據CFTC數據，今年歐元疲軟主要是因聯準會相對鷹派立場和歐洲央行（ECB）鴿派的前瞻指引導致歐元投機的空頭部位增加。今年7月ECB採取了2％的對稱通膨目標，藉以因應短期的通膨偏高的擔憂，但中期而言，通膨仍可能偏低。儘管ECB將2021年通膨預估從1.9％上調至2.2％，但預期2022年和2023年的通膨率將分別降至1.7％和1.5％。相較於聯準會希望在2021年底縮減資產購買規模，ECB仍將藉於2022年3月到期的疫情緊急購買計畫（Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP）和資產購買計畫（Asset Purchase Programme, APP）維持有利的金融情勢。若下半年經濟放緩導致投機者降低多頭部位，歐元兌美元的交易區間則可能降至1.10～1.15。

歐元弱勢 壓抑英鎊表現

英鎊兌美元可能在1.33至1.40的交易區間呈現弱勢整理。原本看好英國在疫苗接種普及後可望實現群體免疫的投機者在新一波的Delta變種病毒疫情升溫後，降低英鎊的多頭部位。

此外，投機者還因為聯準會在6月傾向鷹派的態度而開始建立英鎊的空頭部位。與聯準會不同的是，英國央行（BOE）傾向在將政策利率從0.10％上調至0.50％後才打算減碼量化寬鬆。

市場預期，BOE第一次升息的時機最早可能在2022年第一季，但直到2022年底，政策利率仍將低於0.30％。與鴿派的ECB一樣，BOE在收回新冠疫情期間所推出的政策也落後於聯準會。雖然英鎊比歐元更具彈性，但歐元的弱勢也將壓抑英鎊的表現。

(時報資訊)