日盛台灣永續成長股息 基金研究團隊：

如何補足個人退休金缺口，端看個人儲蓄如何規劃。但退休理財不是一味追求亮眼報酬，應衡量在最適合自己的狀態下，最容易成功的方法，就是選對投資工具，例如有紀律定期定額投資基金。

只要善用適合自己的投資工具，不用花太多時間理財，可讓小錢發大威，退休樂活非夢事。

夏木提到想透過投資台股基金存養老金，買基金最大好處是交由專家投資，台股共同基金就是你把本金投入到共同基金中，讓基金經理人和研究團隊幫你選股和買賣，將資金配置在數十檔的台股股票上，好處是可以充分做到分散風險，給股票時間去反映內含價值，且因為資金多，可投資的標的更多，當市場出現震盪的時候，基金通常更有能力可以加碼或調節投資配置。

其次，投資工具的選擇上，定時定額是簡單入手的退休理財投資工具，因機制上可在資產價格低的時候多買，上漲時少買。有利將資產買進的成本維持在平均水準，較單筆投資更具降低風險的效益。即定時定額具有四大優勢，小額投資門檻低、不須擇時隨時進場、平均成本有利分散風險、長期投入可積沙成塔。

再就近期市場熱門的母子基金投資平台，更能有序掌握投資機會，特別適合手握大筆閒置資金，或需要進行中長期退休規劃。如日盛投信的循環理財計畫退休平台，就是母子基金投資術，及定時不定額進階版，結合單筆與定時不定額優點，加入漲時停利與跌時加碼的機制，不受人為因素干擾，透過紀律式投資，無須費心臆測市場多空，隨時進行投資，讓投資更有效率，以最有效方式累積退休金。

對於台股後市，受到美國經濟數據公布喜憂參半，美股呈震盪走勢，及陸股8月經濟數據表現不佳，又有恒大事件，信心受衝擊，拖累整體房地產類股和陸港股。台股同樣因消息面影響，資金觀望且類股輪動快速，區間震盪加大，但觀察企業獲利高成長的基本面支撐，預期美股、陸股、台股後市仍不看淡。

(時報資訊)