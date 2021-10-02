六年級生夏木在國營事業上班，最近剛過47歲生日，由於工作穩定，且上下班時間固定，加上年歲將近半百，因此開始努力思考退休後的人生，並做積極規劃。 根據內政部最新統計，「109年簡易生命表」，國人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。 隨醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年國人平均壽命呈現上升趨勢，從99年79.2歲增至109年81.3歲，顯示國人愈來愈長壽。高齡社會來臨，也讓夏木更積極思考，養老基金要如何創造的問題，除了健康養老，更要有充足養老金完美養老。

我原本是個小資族，第一份工作薪資2.4萬元，一路苦幹實幹了五年，薪水才增加2,000元，這樣的收入對於外出打拚族的我而言，每月都被迫當月光族。心想這樣下去不是辦法，於是發奮圖強，辭去工作專心準備高考，一年後讓我如願考上公職，薪水從4.5萬元起跳，收入寬裕許多。

前幾年結婚後，小孩陸續報到，一人生活費支出也變成全家人生活費支出。由於我的工作時間固定，每天都可以準時上下班，家中理財也是由我在打理，主要是將家用剩下的資金，買進股票，但應付孩子教育等家庭生活支出開銷不小，做拿來做投資的錢不多。

結婚後陸續用結餘的錢買了股票型基金，獲利可應付一些額外雜支。這幾年小孩陸續長大，也開始獨立打工，賺自己零用錢，家庭負擔相對漸輕。

即將邁入50歲的我，最近開始想將投資轉到比較相對輕鬆、不需要時時盯盤的投資，之前投資股票是屬於高風險投資，一有風吹草動個股股價波動大，現在要為自己的老年存一桶金，希望透過股票型基金投資，交由專業基金公司團隊投資，相對風險低。

朋友告訴我，台股基金可以滿足我的理財目標，主要是台股是最熟悉的市場，資訊也最充裕又即時，投資較能放心，想請教專家，要採用何種方法投資較為妥適？

(時報資訊)