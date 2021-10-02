敘述華爾街金錢遊戲的電影〈大賣空〉，故事主軸圍繞著引發全球金融海嘯的美國房貸公司及其債務包封的結構型金融商品，現在回頭再看一遍電影，實在覺得像是「恐怖片」，民眾的辛苦錢、退休美夢就這樣全敗在國際金融業上游的膽大妄為。

我們想提醒，如果民眾還有十多年前為了退休資產配置而購入的「當時」金融商品，誠摯建議盡快與商品發行機構聯繫，全面討論內容是否還具備退休理財的基本功能。

星展銀行（台灣）指出，當進行退休規劃時，必須持續關注自己資產配置狀況，自己如果金融知識不足、就應與銀行維持互動溝通，在目前低利環境下，固定金額存款並無利可言，個人資產無法發揮最大的效益，但金融商品又有主流或更新的問題，要讓「養老帳戶」能創造真正穩固的終身現金流，實在不易，平常擔心的「長壽風險」一不小心就轉變成長壽金融風險。

目前金管會力推的信託2.0政策，從基本信託理論出發，融入更多外部環境變化的需求，更重要的是帶給銀行機構內部冷門的信託業務有出頭的機會。

最新推出「樂齡安養信託」的遠東商銀總經理周添財就表示，現在的信託服務需要滿足多元化客戶的需求，可依客戶意願妥當安排穩定的財務配置及執行計畫，確保資產的安全性。

此外，退休財務規劃的新商品設計，金融機構亦力求進步，提供給有民眾更新退休資產配置的機會。

例如，台新人壽新9月方推出的利變型美元終身壽險，投保金額彈性自5萬美元至330萬美元，自第11保單年度起，當年度保額提高為原保額110％；繳費期別有6年期和10年期兩種年繳方式，可承保標準體，亦可承保次標準體，還適用生前需求保險金給付、簡易限額保險給付，以及分期定期保險金給付等權益，拜電腦系統的精進，市面上其它較新推出的保單內容配置也彈性多元，建議民眾多用心於守護個人退休資產。

(時報資訊)