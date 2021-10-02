音訊晶片廠驊訊（6237）公告9月合併營收為8,316萬元，寫下七個月以來新低，相較8月明顯減少58.5％，累計第三季合併營收為4.65億元，並未刷新單季新高水準。

驊訊指出，驊訊9月營收減少主要原因為庫存調整影響，但法人依舊看好驊訊全年營運創高無虞。

驊訊9月合併營收達8,316萬元、月減58.5％，寫下2021年3月以來低點，相較2020年同期減少23.2％，累計第三季合併營收為4.65億元、季減2.2％。

累計2021年前九月合併營收為12.65億元，創歷史同期新高，相較2020年同期大幅成長145.1％。驊訊表示，2021年前九月出貨較2020年同期增加係因轉單、虛擬實境（VR）產品、耳麥及遊戲相關產品出貨增加；而9月營收較2020年同期減少是因客戶庫存調整。

法人指出，2021年以來遠距商機掀起筆電、耳麥等終端裝置熱潮，使驊訊音訊晶片出貨動能強勁，不過九月由於客戶調整庫存，審視後續料件需求，因此使驊訊9月出貨大減。

進入第四季之後，由於該季為傳統淡季，但是驊訊仍然可望繳出淡季不淡成績單，從全年角度來看，驊訊業績仍舊可望改寫歷史新高水準。

據了解，驊訊的音訊晶片受惠於遠距商機暢旺，並成功切入知名筆電品牌廠及行動裝置品牌供應鏈，使驊訊音訊晶片出貨自2020年下半年開始全力衝刺，帶動營收出現明顯成長，業績有望一路旺到2021年底。

除此之外，驊訊目前也傳出成功聯手毫米波（mmWave）晶片廠智微一同開發毫米波手勢控制智慧麥克風解決方案，後續將有望替驊訊帶來新營運成長動能。

法人預期，驊訊2022年將有機會大啖這波商機，推動營運持續向上。

(時報資訊)

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