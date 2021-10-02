看好各國逐步解封帶動的商用需求，及美國於第三季再宣布以高達71億美元的ECF（Emergency Connectivity Fund），啟動新一波補助教育用泛筆電類產品採購，加上受到供應鏈缺料影響而遞延的訂單效益，PC品牌廠衝刺第四季出貨之際，對2022上半年動能持續看旺。

美系大廠惠普（HP）並預期在市場需求依然強勁下，來自IC供應鏈料件的短缺將延續至2022年。尤其因深受缺料所苦，惠普日前直指其手上累積的供貨缺口，已相當於一個季度的出貨量，其中更有高達六成的比重，是來自無法滿足的商務場及高階機款訂單需求。

為提高後續對料況掌握度及供貨的順暢，惠普近來也跟進台雙A品牌廠宏碁、華碩介入採購的作法，積極與供應鏈原廠接觸溝通，以建立直接採購管道。但法人預期，最快也要到第四季或明年才看得到惠普在供應鏈改善帶來的效益。

在惠普商用機款主要代工廠方面，法人則認為，不論是英業達還是仁寶，今年下半年受到缺料壓抑出貨動能的影響依然明顯，預估惠普要達到原先設定下半年出貨4,200萬台的目標有困難，但下修後的逾3千萬台應可達標。

另一方面，近一季來出貨動能似已走弱的Chromebook，在美國宣布以逾71億美元的ECF（Emergency Connectivity Fund）、針對教育用筆電換機／採購需求啟動新一波的補助方案後，惠普樂估第四季或年底的Chromebook市場需求就將再度快速成長，亦為其挹注相當出貨動能。

不過供應鏈業者指出，主要ODM廠廣達先前就Chromebook拉進的備料仍充足，預估直至年底都足以供應Chromebook出貨所需。

法人多看好，自第二季起加大對商務及高階消費機款拉貨力道的戴爾（Dell），在政府、企業及SMB因應返工及混合工作模式，而擴增資本支出於硬體的汰換／升級採購之際，將於下半年展現相對強勁的彈升走勢，連帶為台代工廠緯創持續注PC業務的增長動能。

(時報資訊)

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