5G、AI、HPC等應用持續成長，帶動PCB高階製程需求強勁，從上游原物料到PCB板廠都有不少業者積極擴充產能，法人表示，PCB硬板、軟板產能持續擴充，尤其以IC載板擴產力道最大，上游銅箔基板為因應高頻高速需求，也在衝刺產能，帶動設備需求暢旺。

由於採購設備力道強勁，不少業者訂單能見度明朗，甚至有望看到2022上半年，法人看好PCB設備廠如牧德（3563）、志聖（2467）、大量（3167）、群翊（6664）、迅得（6438）、亞泰金屬（6727）等後續營運不淡。

志聖表示對於下半年傳統旺季看法不變，工廠維持滿線滿載生產，因應大陸限電，志聖日前採取調整休假方式因應。法人表示，PCB、半導體、面板等產業熱度不減，客戶需求依舊強勁，預期志聖第三季營收優於去年同期無虞，第四季營運也會維持強勁，2021全年營運有望超越2018年高峰。

大量產品以PCB成型機、鑽孔機為主，受惠於PCB廠擴產需求強勁，去年下半年以來，訂單及出貨暢旺，公司表示，兩岸及東南亞PCB的產能擴充力道均強勁，訂單能見度也算明朗，可看向明年上半年。

大量表示，5G、車載、HPC、Mini LED等應用崛起，PCB客戶因應板材升級、高精準度等條件，對於帶有CCD或深度控制的高階成型機、鑽孔機需求持續成長，預期下半年設備出貨也會維持強勁，另外，拓展半導體領域有成，新產品CMP Pad量測模組將成為大量另一股成長動能。

群翊提到，以市場發展及需求展望來看，客戶對設備的需求非常強勁，持續擴產帶動下，訂單看至年底無虞，2022上半年的展望亦不看淡，預期下半年至明年初都是出貨高峰。

業者表示，上半年設備廠營運走強，除了PCB蓬勃發展外，另一方面是訂單的遞延，許多2020年因疫情突發而未能進行的擴產，訂單集中在2020下半年到2021上半年，開始加大力道出貨。展望後續，PCB製程持續升級，尤其加強自動化及節能減碳程度，預期PCB客戶後續採購新設備的力道依舊不減。

(時報資訊)

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