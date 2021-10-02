受到國內外港口塞港與公司設備定修影響，中鋼（2002）與旗下中龍鋼鐵9月份出貨達到103.7萬公噸，較規畫目標量減少4萬公噸，其中中鋼單月出貨量74.9萬公噸，創2021年來單月次低。中鋼表示，伴隨市場進入需求旺季，加上第四季接單暢旺，可望順利達標，以迎接市場遞延榮景的到來。

中鋼1日公布9月產銷成果，9月鋼品出貨量（含鋼胚半成品）共103.7萬公噸，較規畫目標減少4萬公噸，內銷量68.4萬公噸、外銷量35.3萬公噸，其中中鋼出貨量74.9萬公噸、中龍28.8萬公噸。

對於出貨量減少的原因，中鋼執行副總經理黃建智表示，9月出貨中，內銷量較規畫目標減少約1.7萬公噸，若扣除原預定供應中鴻扁鋼胚數量，因2號熱軋定修以致出貨調度減少的3萬公噸，國內出貨動能依然保持正常。

外銷出貨方面，因部分國家地區有疫情與節慶，導致塞港嚴重，船隻回航與調度出現計畫落差，實際外銷量較目標量減少約2.3萬公噸。雖然9月整體出貨較規畫量減少，但依據減少原因與產品項目觀察，尚稱平穩可控。

展望未來，黃建智認為，目前看來第四季市場前景和需求還順暢，且歐美市場行情變化也不大，依然在高檔階段，尤其美國鋼價還是堅挺。至於最近大陸限電對鋼鐵業的影響情況，目前持續觀察中，但受大陸限電和停電影響，產量一定減少，供給吃緊，且生產成本一定墊高，後市鋼價下跌不易，仍可望獲得有力支撐。

中鋼表示，第四季進入傳統旺季，目前國內需求還算持穩，歐美市場需求維持熱絡，且中鋼第四季內銷盤價開平高盤，有利於上下游鋼廠接單，中鋼可望順利接滿規畫目標單季305萬公噸。

(時報資訊)

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