氣動元件大廠亞德客-KY（1590）被大陸列為優先供電企業，廣東佛山及浙江寧波兩地工廠9月底出貨未受大陸限電影響，但卻遭日系外資調降目標襲擊，三大法人1日聯手賣超637張，股價大跌85元、收790元，創2021年來的股價新低。
亞德客辦理現金增資10,975張，每股發行價格訂為718元。股價連日下跌，但亞德客強調，現增案承銷商採包銷制，不論原股東認購情況如何，亞德客都可以募集78.8億元。
鋼鐵等原物料成本飆漲，亞德客採取自行吸收原物料成本策略，讓2021年在大陸氣動元件市占率攀升至23％，拉近勁敵日本SMC間的差距。亞德客前八月合併營收174.68億元、年增46.57％，創同期新高。
亞德客為擴張兩岸氣動元件及線性滑軌市場版圖，2021年持續擴建大陸寧波新廠，及增加大陸廣東佛山、浙江寧波及台灣台南樹谷園區等兩岸工廠設備，2021年資本支出40億元，其中氣動元件年產能增加25％～30％，產出量將逐漸增加。線性滑軌方面，亞德客規劃明年初年產值增加至人民幣10億元，明年底倍增至20億元。亞德客預期，第四季線性滑軌出貨將大幅成長，推升營收增長。
亞德客指出，大陸廣東佛山、浙江寧波等地都實施限電措施，亞德客屬優先供電企業，生產不受影響，佛山廠上週曾配合當地政府要求停工一天，亞德客調整為每周一天的休假日，並未影響9月整體生產，大陸廠9月最後幾天出貨並未受限電影響。
(時報資訊)
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