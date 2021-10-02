大陸限電，廣東地區開始調漲電價；「能耗雙控」導致煤電雙漲，台泥（1101）指出，十一長假之後，廣東地區水泥價格也將調漲。在兩廣地區每噸水泥售價已來到人民幣700元，預期第四季雖出貨減少，在價格上漲下，大陸市場營運仍可維持獲利格局。

受到「能耗雙控」政策影響，台泥大陸廣東的水泥廠稼動率已降到五成。

2020年台泥集團台灣的產能為1,040萬噸，大陸市場的產能則有6,430萬噸，其中廣東英德廠更是台泥在對岸最重要的生產據點，產能約占總產能的15％～20％。

市場指出，大陸的「能耗雙控」讓水泥廠出現出貨量減少、煤電雙漲、生產成本大幅提升，這對水泥廠第四季傳統旺季營運的衝擊非常大，預估獲利將減少逾二成。

台泥指出，能耗控制之下，台泥在大陸的各水泥廠因此進行計畫生產；以廣東英德廠來說，第四季產能利用率將僅剩下五成，廣西也將剩四成。

然第四季是水泥業傳統旺季，對岸市場已明顯供不應求，甚至部分地區出現搶貨現象。

反映煤價在2021年飆漲高達一倍，台泥8月底開始一路調漲水泥售價，「能耗雙控」政策一出，水泥價格更是幾乎周周漲，廣東每公噸報價已達人民幣700元。

台泥指出，煤價飆漲，生產成本增加、「能耗雙控」會讓第四季的總銷量減少20％～25％，但，漲價應有助營收、獲利維持一定的水準。

(時報資訊)

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