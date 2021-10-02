隨著越南胡志明市當局宣布重新開放計畫，包括寶成（9904）、豐泰（9910）、志強-KY（6768）等製鞋大廠都已提出申請及做好復工準備，將陸續重啟生產線，助攻第四季業績。法人表示，製鞋大廠越南廠自7月中停工至今超過兩個月，恐將影響第三季的營收表現，不過，待越南工廠恢復營運動能，製鞋類股2022年營收與獲利看增可期。

全球最大足球鞋製造商志強指出，已取得當地政府核准，1日起開始階段性復工，第一階段復工規模約為20％。豐泰在越南頭頓的TO廠、同奈春祿縣的DS廠，都已獲當地政府同意逐步復工；寶成位於西寧的二座生產工廠，也已取得當地政府核准分階段復工；位在胡志明市的寶元鞋廠，為寶成集團海外最大的廠區。寶成表示，寶元鞋廠超過六成員工施打第一劑疫苗，現在就等當地政府復工細則下來，隨時可加班復工。

法人表示，寶成製鞋業務第三季雖受到越南停工兩個月影響，恐將導致裕元整體出貨量呈現衰退，但在寶勝營運成長，加上轉投資南山人壽大幅挹注下，獲利年增率有機會挑戰1.5倍以上，EPS可望超過4元。

外資券商表示，隨著疫苗接種率提升，加上胡志明市當局宣布新的重新開放指南，將允許大多數企業恢復營運，預計短期內將有更多的鞋類代工廠獲批准並逐步恢復工廠產能。

此外，預期豐泰將繼續獲得Nike的訂單，待越南廠恢復營運，外資券商樂觀明年營收與獲利將強勁反彈。

(時報資訊)

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