為兼顧經濟發展，越南決定「與病毒共存」，放棄清零，從1日起解除近三個月以來的防疫措施。市場預期，越南解封後，有利儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）、光隆（8916）等南向成衣廠第四季營運衝高。

儒鴻指出，第四季傳統是全年最旺的一季，加上遞延訂單挹注，預期第四季營收創歷史新高的機率非常高。

聚陽表示，在手中訂單滿滿，解封後配合產能調度及加班，預期第四季會是今年營收獲利的高峰，全年營運二位數成長的目標應可達成。

儒鴻目前訂單能見度已至明年首季，品牌客戶展望正向，儒鴻認為，遞延出貨下，第四季的營運表現一定比第三季好，明年初不比今年 差、甚至有望更好。

全面復工後，聚陽將透過在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲等生產據點加班支援，在訂單滿手下，對第四季的營運有大幅度成長深具信心。

為衝高營收獲利，努力達成年初設定營運有二數成長的目標，聚陽指出，手中訂單無虞，將「擇優出貨」，以平均單價較高、高階訂單優先出貨。

羽絨衣大廠廣越指出，第三季為傳統羽絨衣旺季，因為疫情因素，訂單將遞延至10～12月出貨。越南解封全面復工後，在滿手訂單、加上大陸廠及約旦廠出貨暢旺，原本是傳統淡季的第四季，將會是呈現旺季格局。

廣越指出，主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike、UnderArmour需求強勁，訂單能見度已看到明年第一季，越南解封效應對營運成長的助力，預期還會延續到明年上半年。

羽絨廠光隆坦言，受到疫情停工影響，第三季雖是傳統旺季，營運會是衰退的。光隆在南越共有四座工廠，分別座落同奈、永隆、芹苴、烏蒙等地區，產品以成衣為主，也有少量的家紡產線。光隆指出，越南廠全面復工，加上成衣、家紡業務第四季可望出現明顯成長，羽絨生產則有台灣、中國大陸產線加持，第四季營運肯定會是「淡季不淡」。

(時報資訊)

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