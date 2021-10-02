亞馬遜（Amazon）規劃推出家用機器人「Astro」，當中具備觸控螢幕及感測器等，並看好未來五～十年發展。法人看好，過去切入亞馬遜供應鏈的聯發科（2454）、敦泰（3545）及矽創（8016）等IC設計廠，後續有望拿下相關訂單。

亞馬遜宣布推出家用機器人「Astro」，當中具備麥克風、觸控螢幕及各項感測器，加上腿部為輔助輪和支架，因此能夠在平面上自由移動，甚至具備電力偵測系統，能夠自行回充電座充電，因此使用者無需擔心電力不足問題，亞馬遜該機器人可望以智慧語音助理Alexa操控，並期望可望成為未來五～十年協助消費者家中的智慧助理。

由於過去聯發科、敦泰、矽創等IC設計廠就是亞馬遜在Echo系列智慧音箱的相關供應鏈，因此法人看好，切入亞馬遜的供應鏈的IC設計廠後續仍有機會拿下亞馬遜家用機器人訂單，推動營運持續向上成長。

法人看好，由於亞馬遜自推出智慧語音助理Alexa及Echo系列智慧音箱後，就持續在智慧物聯網（AIoT）市場強化布局，同時與多家家電大廠合作，將Alexa導入其中，不斷擴大智慧物聯網生態系，若後續物聯網需求持續成長，切入亞馬遜供應鏈的IC設計廠營運有機會持續向上。

事實上，智慧物聯網市場規模正不斷攀升，除了亞馬遜之外，蘋果、Google及阿里巴巴等科技大廠都開始加碼布局智慧物聯網市場，未來有機會讓智慧手機串聯家中電冰箱、智慧音箱，乃至於汽車領域都可望彼此串聯，使智慧物聯網需求不斷成長。

據了解，聯發科與亞馬遜合作關係已久，且亞馬遜前幾代的Echo系列智慧音箱處理器都有聯發科晶片的身影，2020年聯發科更宣布與亞馬遜合作開發的客製化神經處理器AZ1 Neural Edge，顯示兩大廠的合作已經從運算晶片進展到AI神經處理器晶片，關係正逐步深厚。

至於矽創及敦泰則分別以驅動IC和觸控IC拿下亞馬遜Echo系列訂單，法人預期，由於亞馬遜家用機器人同樣具備觸控螢幕，因此矽創、敦泰有機會拿下相關訂單，推動業績穩健成長。

(時報資訊)

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