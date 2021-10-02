受到供應鏈長短料影響，DRAM市場需求不振，9月合約價已見頹勢，其中標準型DRAM合約價與上月持平，2021年以來漲勢最強勁的利基型DRAM合約價率先走跌，雖然跌幅不大，但業界認為第四季DRAM合約價觸頂反轉向下態勢已然明確，法人預期將衝擊南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）營運表現。

根據集邦科技統計，9月標準型DRAM合約價與8月持平，主流8Gb DDR4均價約達4.10美元，但現貨價已跌至3.6～3.8美元之間。

至於9月利基型DRAM合約價已見觸頂走跌跡象，x16規格4Gb DDR3及DDR4均價分別為2.75美元及2.77美元，較8月小跌1％以內，但現貨價低於合約價逾10％，顯示大廠庫存回補需求走弱。

記憶體大廠美光科技（Micron）日前在法人說明會中指出，受到個人電腦供應鏈長短料影響，對本季展望偏向保守。

美光執行長Sanjay Mehrotra在會議中指出，部分個人電腦客戶因為非記憶體晶片短缺，所以調整對記憶體及儲存裝置的採購，導致本季度DRAM及NAND Flash位元出貨量將低於上季度，預期調整會在未來幾個月大致獲得解決。

業界分析DRAM價格開始走弱，主要是客戶手中庫存已達正常水位，但因為長短料問題導致出貨面臨瓶頸，因此系統廠及ODM／OEM廠均減少採購DRAM，雖然DRAM今年位元出貨成長率不大，但前三季價格觸頂跡象明確，第四季反轉向下恐在所難免。

法人表示，DRAM合約價第三季達高點，包括南亞科、華邦電、晶豪科等第三季營收可望持續成長，但第四季合約價向下，且價格預期會修正到明年第二季，因此DRAM廠營收將隨價格下滑而同步修正，預期營收將逐季走跌到明年第二季，等待庫存去化才會重拾成長動能。

集邦科技表示，由於歐美國家逐漸解封，居家娛樂用的消費支出開始下滑，加上零組件的短缺問題十分嚴重，消費性電子需求都有所下修，也連帶導致消費性及利基型DRAM拉貨力道趨緩。

集邦預期第四季利基型DDR4合約價較上季下跌5～10％，DDR3雖然供給逐漸減少，但價格仍看跌，預計第四季合約價將下滑3～8％。

(時報資訊)

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