貿聯-KY（3665）1日宣布與德商LEONI AG達成最終協議，將以4.5億歐元，收購LEONI工業應用事業群業務，此交易已通過董事會決議，將以現有資金和融資進行。

貿聯表示，LEONI工業應用事業群足跡遍及全球，於10個國家/地區、擁有20個據點、3,000名員工，據點橫跨歐洲、北美、亞洲，自動化程度很高，產品領域涵蓋醫療保健、機器人、數據通訊、工廠自動化、電動車、軌道運輸等，客戶也是全球前五名內，2020年營業額約4.3億歐元。

貿聯提到，雖然此次投資金額大，但公司也有經過長時間的評估、分析，認為LEONI工業應用事業群的加入，有助於工業用比例放大，同時，車用、醫療、IT等領域也有不同程度的幫助，對貿聯來說，將帶來全面性的增長動能，目前預計最快2022年1月完成併購。

貿聯董事長梁華哲表示，此收購案將一舉擴大貿聯在先進工業應用及歐洲市場的能見度，推升貿聯的技術和服務能力、強化全球規模、拉近與客戶的距離，並獲得新的工業用客戶。此次收購也將進一步實現產品多元化的長期策略，為多個長期動能帶來立即性的增長。

LEONI AG執行長Aldo Kamper表示，LEONI工業應用事業群至今在全球的營運仍相當出色，未來仍深具潛力，但由於公司產品和服務策略轉變，聚焦至汽車業，因而促成此次與貿聯的交易。

貿聯8月營收24.8億元、月增7.93％、年增23.6％，創單月歷史新高，累計前八月營收達179.5億元、年增26.1％。

貿聯近年完成多次跨國收購的成功案例，包括2017年收購LEONI電器事業、2020年收購新加坡商Speedy Industrial。法人表示，鑑於過去貿聯取得LEONI電器事業有不錯的成果，明年新事業群加入後，有助於貿聯營收規模明顯放大。

(時報資訊)

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