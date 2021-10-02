盤勢觀察：

台股本波右肩破、半年線失守即應修正盤堅看法，中秋後反彈遭遇季線反壓，短線第二度反彈未突破下降反壓，形成盤跌走勢，指標型權值電子領先大盤回測年線支撐，留意內外資的中長期籌碼是否鬆動。周五電子、金融、傳產股賣壓重，指數開低走低下跌363點，以16,570點作收。

日K長黑探低，日KD交叉向下處於50之下相對弱勢，開口擴大若進入超賣區形成低檔鈍化，須留意持續湧現的停損賣壓。

周K將進入18,034高點後修正整理的第13周，若持續量縮反彈無力，中期指標周KD進入相對弱勢整理，第四季買盤將更加謹慎。

盤勢分析：

盡管全球總經數據並未明顯轉弱，但大陸祭出能耗雙控，東北與長三角經濟圈等地執行限電停工政策，留意對全球的供應鏈瓶頸衝擊是否僅以短線視之。美國聯準會對通膨的解讀轉趨謹慎，10月若美股企業財報利多不漲，留意資本市場多空轉折是否提前到來，國際資金是否轉向防禦布局。周五帶量停損的弱勢航運、散裝，以及部分低檔破線傳產、電子股，暫以保守看待。

道瓊指數9月下跌4.29％，近期兩度測試34,000以下支撐，9月底最後一日參眾兩院通過臨時開支法案，道瓊卻以長黑重挫回應，惟壓回尚未破前低，樂觀者期待形成雙腳，持續維持區間震盪。保守者則看較長期間，憂慮型態一旦成為5月以來的頸線跌破，則中期支撐失守，屆時修正幅度較區間震盪的支撐下緣為低。關於疫情、經濟數據憂喜參半、縮減購債、通膨疑慮、大陸限電停工等偏空因子，雖非新利空，但仍壓抑市場買盤意願。

9月季底行情內外資換股調節，第四季新主流並不明顯，短線傳產塑化、紡織、農糧、風電一度有逆勢表現，惟盤勢尚未能確認是結構變化還是短期波動，相關族群的續航力仍待觀察。10月留意雙十節前營收公告、重量級電子股法說會、美股季報、大陸能耗雙控與地產商三道紅線管控的後市發展。第四季資金行情仍在，企業獲利成長放緩但未衰退，仍有旺季效應的族群相對有撐，預料指數可望維持區間震盪，聚焦美國基礎建設、五倍券利多族群及電動車相關。

投資策略：

全球供應鏈長短料情況尚未紓解，近期大陸減碳的限電停產政策，聯準會擔憂的通膨恐較預期惡化，原料飆漲，加工價利差遭壓縮，傳產族群追價買盤亦相對謹慎。周五中場過後因韓股殺低、電子與航運等弱勢股停損賣壓湧現，加權指數帶量殺低，終場跌幅略縮，櫃買指數同步長黑回測前低，位階較集中市場為低。

近期外資持續保守，即使回檔整理期間偶有買超，但仍以試單為主，內資的籌碼一旦持續轉向防禦型及高殖利率族群，跌深股僅抗跌有餘、反彈無力，則搶短應注意風險控管，嚴格執行停損、停利，中期方向尚未確認前暫先低持股應對。

(時報資訊)