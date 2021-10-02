國際利空環繞，下周又迎雙十國慶長假，買盤觀望氣氛濃厚，然15檔政策加持股本周獲法人買盤敲進，有機會藉勢點火國慶光輝10月題材，尤其能源成本高漲，安集（6477）等綠能股1日逆勢大漲表現最顯眼。

原物料價格的異常飆高加速推動通膨上揚，下半年各國恐將陸續進入資金緊縮循環，不利新興股市評價外，大陸「能耗雙控」的風暴持續牽動亞股走勢，原先台股的獲利預估和目標位置恐遭下修，引發外資本周大賣862億元。

以技術面角度，大盤1日收盤位置已跌破5月17日與8月20日低點連成的上升趨勢線，並導致周KD指標交叉向下，格局轉空，短期內恐難扭轉本波跌勢。然統計2010年以來，國慶日前夕大盤雖跌多漲少，但國慶日後往往能出現反轉行情，後五日與後20日上漲機率分別超過六成和七成，平均漲幅也各有0.22％、1.27％。

每年國慶的總統談話雖對股市影響不大，但個股若能享受政策牛肉，對股價將能起到支撐作用，在盤勢震盪過程容易吸引資金停泊，譬如杏國、安集、茂迪、中裕、聯合再生、元晶、基亞、中化生、漢翔、國光生、台康生技、碩禾、美吾華、信邦及世紀鋼等15檔個股，本周皆獲法人買盤敲進。

其中安集、茂迪、聯合再生、元晶、碩禾、信邦、世紀鋼等綠能相關個股，近期皆因歐美與大陸「電荒」問題，重新站上產業的風口浪尖，未來產業能源轉型勢在必行，對個股業績將有顯著貢獻。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，國慶假期台股僅休市一日，假期退場觀望情況有限，投資人則須密切關注美國債務上限及大陸限電等變數發展，未見消解前，台股10月上旬暫難擺脫震盪修正的偏弱格局。

台新投顧副總黃文清同樣表示，諸多不確定因素導致賣壓漸增，升息預期、大陸政策不確定性及終端需求雜音等問題仍需觀察，10月美股財報也將陸續公布，觀望氣氛或使加權指數整理時間拉長，短線先觀察8月20日低點是否跌破。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意