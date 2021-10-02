台股1日大跌逾2％，失守16,600點關卡，興櫃市場本周同樣殺聲隆隆，單周近七成個股「臉綠」；不過，個股漲幅倒是未受影響，碩豐（6536）單周大漲逾四成，遊戲股碩辣椒（6736）、轉型車用的專業影像IC設計廠芯鼎（6695）也勁揚逾三成。

國內外利空連袂展開空襲，台股本周不支倒地、單周大跌689.3點，興櫃市場同樣一片慘綠，單周僅約三成興櫃股收紅，成交金額則出現「價跌量增」、提升至222.49億元，空方勢力揮下重拳。

在興櫃一片哀鴻遍野下，仍有高達12檔個股周漲幅逾一成，其中碩豐、碩辣椒、芯鼎位居前三名，單周股價漲幅分別達40.21％、36.71％、31.39％；創王、群登、桃禧、彥陽、聯享、利得、美麗信，周漲幅則落在11～30％間。

台股1日重挫，惟遊戲族群股價表現一枝獨秀，碩豐近年來主要營收靠博弈機台、工業電腦及軟體授權，8月營收564.6萬元，月增5.5％、年增51.3％；累計前八月營收達4,237.7萬元，年成長率12.3％。

此外，紅心辣椒轉投資之興櫃遊戲公司碩辣椒也異軍突起，1日最高價衝上40.15元逾兩個月新高，周漲幅達36.71％。碩辣椒近期將與新創公司攜手，推出股票交易遊戲《股神》，鎖定2020年湧入股市的「股市小白」，用戶可透過模擬下單系統與虛擬貨幣下單買賣，以訓練盤感。

影像處理晶片設計業者芯鼎，搶進車電市場傳捷報，先是以ADAS晶片打入豐田供應鏈，又再獲日本車電大品牌Comtec採用。股價本周強漲31.39％，9月30日最高價更衝上掛牌新高的81.5元，突破80元整數關卡。

而在車電領域的好發展，也助攻營收、獲利，除第二季營收創歷史新高外，8月營收1.23億元亦為單月營收新猷；累計前八月7.87億元，年增逾七成。

興櫃下周則將迎來君帆、台新藥兩檔新掛牌個股，電機機械類股、生技股將再添生力軍，兩檔個股分別將於4、5日舉行興櫃前法說會。

法人看好，隨工業4.0、智慧工廠等產業轉型帶動，君帆營運動能看佳；台新藥則為上市生技股台耀之生物製藥子公司，從事藥物研發工作。

(時報資訊)