國際股市大幅動盪下挫，衝擊台股，指數面臨16,500點整數關卡保衛戰，目前正有16檔上市櫃實施買回庫藏股，力抗市場賣壓，1日盤勢重挫之際，義隆（2458）、聲寶（1604）、菱光（8249）、岱宇（1598）等多檔庫藏題材股抗跌，因盤勢偏弱，庫藏股可望再升溫。

受到前一日美股重挫影響，台股10月首個營業日延續近期弱勢震盪走低，午盤後指數低檔還一度下探16,503點，16,500點關卡岌岌可危，所幸尾盤小幅拉升收16,570點，周K線再收黑、周指數大跌689點（跌幅3.99％）。

目前正有16檔上市櫃公司實施庫藏股，其中9月來陸續有八家公司新實施，包含五家上市公司的材料-KY（9月2日董事會通過）、可成（9月16日）、聲寶（9月17日）、菱光（9月23日）、岱宇（9月29日），以及三家上櫃公司的廣積（9月7日）、科懋（9月9日）、明安（9月22日）等。

1日盤勢大幅震盪下挫，加權指數及櫃買指數各大跌2.15％、2.61％，但多檔庫藏題材股有買盤加持，支撐股價展現相對抗跌走勢，老牌家電廠聲寶股價收高29.8元、逆勢上揚0.17％，義隆及岱宇兩檔各收146.5元、62.5元平盤；材料-KY、雅茗-KY、廣積等股價各小跌0.20％、0.62％、0.87％；科懋及菱光兩檔收盤價27.45元、25.3元，分別下跌1.79％、1.94％。

機殼廠可成收盤價163元、跌幅2.69％，也相對多數權值股來得抗跌；傳產業績股明安收76元、下跌2.44％。至於信音、智晶、立萬利等1日股價跌幅稍大，主要之前股價呈現強勢拉回整理。

檢視該16檔庫藏題材股，以可成預計買回數量2.5萬張最多，義隆及聲寶兩檔均將買回1萬張居次，庫藏股數量較多依序有：明安（6,700張）、信音及安普新（均為5,000張）、立萬利及岱宇（均為4,000張）、菱光（3,200張）、廣積（3,000張）、智晶及科懋（均為2,000張）等；其中立萬利、義隆兩家買回庫藏股期限到下周二（5日），信音庫藏股期限到8日。

(時報資訊)

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