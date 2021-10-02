IC設計廠義隆（2458）2021年在筆電商機推動下，讓業績出現明顯成長。法人看好，義隆2021年獲利將可望賺進超過1.5個股本，創下歷史新高，且2022年在指紋辨識滲透率持續提高帶動下，以及大尺寸整合觸控暨驅動IC（LTDI）產品量產出貨，可望帶動營運持續創高。

義隆2021年在遠距商機全面浪潮來襲效應下，使筆電相關的觸控IC、觸控板模組及指紋辨識IC等產品線出貨動能相當強勁，帶動義隆2021年營運一路可望旺到年底。

法人指出，義隆2021年上半年在筆電、Chromebook等終端產品帶動下，使上半年業績繳出歷史同期新高水準，且下半年客戶端拉貨動能維持強勁格局，第三季營運仍可望保持在高檔水準，第四季亦有淡季不淡機會，全年營運可望賺進逾1.5個股本，創下歷史新高水準。

義隆公告8月合併營收達16.58億元、年成長8.8％，累計2021年前八月合併營收為125.14億元，改寫歷史同期新高，較2020年同期成長43.3％。

據了解，步入下半年後，筆電供應鏈呈現Chromebook及一般消費性筆電需求縮減的情況，主要原由在晶圓代工產能依舊不足，使零組件呈現長短料問題，但商用筆電需求仍相當強勁，客戶端將料件移轉至商用市場。

供應鏈指出，商用筆電所採用零組件規格較一般消費產品較高，因此產品單價自然也高於Chromebook及消費性產品，在商用筆電市場續熱帶動下，義隆可望保持在相對高檔水準，使2021年改寫新高。

事實上，新冠肺炎持續干擾全球，不過歐美在大規模完整接種疫苗後，已經逐步邁向解封，但大型企業仍讓員工自由選擇是否遠距上班，因此讓商用筆電市場需求保持熱絡情況。

對於2022年展望，由於晶圓代工產能將一路吃緊到2022年，因此讓筆電供應鏈需求維持供不應求狀況。法人預期，義隆屆時可望以指紋辨識、大尺寸整合觸控暨驅動IC（LTDI）等新產品領軍，替業績注入成長動能，營運可望持續創下新高表現。

(時報資訊)

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