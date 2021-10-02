越南胡志明市9月30日批准，包括工業園區等部分生產設施、企業及服務，自10月1日恢復正常營運，花旗環球證券認為，越南正式解除新冠肺炎的封鎖措施，將是台灣紡織製鞋產業的正向催化劑，點名買進儒鴻、豐泰，目標價分別是777元及260元。

儒鴻、豐泰1日股價隨大盤回檔而下跌，分別下跌2.64％、1.63％，收在591元及211.5元。三大法人亦出現小幅調節，合計分別賣超儒鴻108張、賣超豐泰458張。

越南政府決定放棄清零，宣布解封，胡志明市當局9月30日宣布新常態期間的開放計畫，自10月1日起生效。

根據該計畫，工業園區內的生產設施、企業、建築工程和服務，如果符合防疫安全要求，可以重新開放，但只有持有COVID-19綠卡的員工（打完二劑或打完一劑疫苗的人，或已完全從病毒中康復的人）才能重返工作崗位。

目前台資越南工廠正等待當局進一步確認，重新開放後的工廠，可以恢復生產的比例，預期二至三成的復工率可期。

花旗環球認為，越南胡志明市政府正式解除鎖定限制，是台灣紡織及製鞋產業的正向催化劑，尤其是鞋類OEM廠，因為鞋類OEM廠的勞動強度較大，在封鎖政策下，產能恢復滯後。

根據花旗環球的產業調查，豐泰和裕元等鞋類OEM製造商已積極向當地政府尋求恢復生產的許可。隨著疫苗接種率的提高，以及重新開放指引的頒布，將會允許大多數企業恢復運營，預期將有更多的成衣製鞋OEM商，在短期內獲得政府的批准，並逐步增加生產設施。

花旗環球給予儒鴻及豐泰「買進」投資評等，其中，儒鴻為成衣製鞋產業投資的首選。

由於運動休閒產品愈來愈受到歡迎，產業垂直整合度高的儒鴻，位處於最佳競爭位置，隨著規模的擴大和更好的產品組合，花旗環球預期儒鴻的利潤率將呈現上升趨勢，儒鴻2022年和2023年淨收入將分別成長27％和16％，目標價為777元。

花旗環球也看好豐泰，作為一流的鞋類供應商，在供應商整合趨勢下，勢將繼續獲得NIKE的訂單，任何因疫情干擾，而導致的股價回跌，都是買進機會。

此外，由於訂單延遲和品牌商庫存偏低，預期豐泰的營收和利潤率，將在2022年呈現強勁反彈，豐泰的目標價為260元。

(時報資訊)

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