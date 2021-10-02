布局APPLE CAR？鴻海動作連連，1日宣布與美國商用電動輕型卡車新創公司Lordstown Motors簽署合作框架協議，除了將認購Lordstown普通股，也規劃拿出2.3億美元（折合台幣約64億元）用以購買Lordstown廠房與設備，協助Lordstown製造電動車，也會運用此工廠設備支援鴻海其他合作夥伴與客戶Fisker公司。

鴻海與Lordstown Motors 1日達成原則性框架協議，將在Lordstown Motors位於俄亥俄州620萬平方英尺的生產和組裝工廠展開電動車合作項目。為強化彼此的合作，鴻海擬斥資2.3億美元購買Lordstown廠房與設備，不過此價金不包括輪轂電機裝配線、電池模組和包裝線資產、部分知識產權和其他資產。

雙方也將討論簽署一份製造協議，由鴻海在Lordstown工廠製造Lordstown的Endurance全尺寸皮卡車款，作為本次收購的附帶條件，而Lordstown也同意讓鴻海參與未來車輛發展計畫。

待最終協議完成交易後，鴻海將向Lordstown負責運營和製造員工提供就業機會。Lordstown Motors也會跟鴻海簽訂一份場地租賃合約，作為Lordstown員工與專用設備日後的生產用地。

此外，雙方也簽署股份認購協議，鴻海擬以每股6.8983美元的價格，向Lordstown Motors認購約5,000萬美元的公司普通股，每股6.8983美元的認購價係以框架協議簽署日前15個交易日的平均日交易價為準，鴻海也允諾會在一定期限內持續持有這些股份。

在最終協議完成的同時，Lordstown Motors將提供認股權，鴻海得在交割三年內，以每股10.5美元的價位，行使170萬股普通股的購買權，雙方也同意後續會針對其他皮卡車項目授權機會進行討論。

對於兩強聯手，鴻海集團董事長劉揚偉十分看好，強調與Lordstown Motors的資源整合與夥伴關係，可以更快速的實現鴻海在北美市場建立電動車產能的目標時程。此外，有了Lordstown Motors工廠及設備的挹注，不但可以讓產品快速上市，也可以同步支持鴻海的合作夥伴與客戶Fisker公司，此次的雙贏合作，是鴻海在EV事業以及轉型策略上重要的里程碑。

(時報資訊)

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