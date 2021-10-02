經濟部1日再添七家企業共斥資近81億元擴大投資台灣，其中以台商回台方案的致伸科技擬擴大在台投資25億元，於竹北興建廠房並成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，增設智慧化產線，以生產中、少量但多樣化產品。

投資台灣事務所表示，這次通過的七案包括台商回台方案的致伸科技、鼎聖機械、根留企業方案的昇陽國際以及中小企業方案的金智塑膠、翌銘實業、晉英金屬工業及喬豐行公司等。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,009家企業超過1兆3,506億元投資，預估創造11萬4,200個本國就業機會。

投資台灣事務所指出，致伸科為資訊、電子與消費產品一站式解決方案之供應商，產品與技術涵蓋資訊周邊與電競介面產品、視覺影像、聲學及辦公室自動化產品，在台灣、泰國與中國大陸皆設有生產基地，據點遍及歐、亞及北美洲。

因應全球策略布局，致伸科擬擴大在台投資25億元，於竹北興建廠房並成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，增設智慧化產線，主要生產中、少量但多樣化產品，例如先進電動車駕駛輔助系統的安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等，同時規劃配有實驗室，落實「台灣研發、智慧製造、全球運籌」。

(時報資訊)

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