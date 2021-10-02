全國工業總會1日召開「我國邁向碳中和的策略與產業發展」論壇，會後工總對政府提出五大期待，希望政府提出明確的綠色成長戰略與對應資源、健全政策法規、儘速建立碳定價與碳排放交易機制、強化跨產業別的整體輔導措施，以及重新檢討國家能源政策。

台塑企業總管理處總經理林善志在參與該論壇時表示，台塑企業排碳量已由2007年最高峰的6,148萬噸，降至2020年5,183萬噸。面對碳中和趨勢，台塑內部正研擬因應方案，大方向將透過推動循環經濟、AI應用及數位轉型等策略，以2025年、2030年較2007年減碳20％、35％為短期、中期努力目標，長期則擬比照國家以2050年達到碳中和為願景。

工總表示，政府應儘速完成「氣候變遷因應法」，法規內容應包括減碳目標、路徑期程、部會權責、碳定價制度、碳費用途、管理及執行方式、低碳技術、獎勵誘因、政府民間合作模式、諮詢機制等項目。政府也應運用法規與誘因工具，鼓勵使用與設置再生能源，降低產品碳足跡，並儘快協助產業提升能源效率、研擬因應國際碳關稅衝擊策略、發展永續能源及固碳、負碳技術。

工總指出，政府應以推動淨零碳排、永續發展為國家長期政策與目標，儘速提出2050淨零排放路徑圖，建構新的治理架構並規劃行動方案，以因應國際零碳排放的趨勢與要求。行政院應提高「行政院能源及減碳辦公室」層級，以指揮、協調中央主管機關與中央目的事業主管機關，研議及檢討溫室氣體減量與氣候變遷調適分工與整合相關事宜，並訂定明確之KPI進行管考。

至於產業方面，工總則提出三呼籲，產業減碳應納入循環經濟思維、產業應從公司治理角度推動低碳轉型、產業營運要加重節能、儲能、智慧系統整合等綠色製程與設備的投資與推動，業界需與學界、法人單位緊密合作，提升碳中和相關技術的成熟度，促進產業創新，讓綠色製程成為台灣產業的新優勢。

(時報資訊)

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