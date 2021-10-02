星宇航空蓄勢待發，執行長翟健華1日表示，隨著疫苗到貨加速，年底施打率可望達七、八成，期待屆時邊境管制大幅放寬，促進航空觀光業發展。

星宇目前飛亞洲10個航點，每周約28航班，第三季業績明顯好轉，美國線開航時間預計在明年中。

由於開航就碰到疫情攪局，星宇公關長聶國維透露，在邊境封鎖、載客收入不理想下，主要靠貨運支撐，A321neo飛機機腹載貨有限，最多載貨量6、7噸，目前每月營收數千萬元，但固定成本支出大，一個月虧損約2億元，累計營運至今三年虧損約50億元，但星宇會努力撐下去，明年若有需要會辦理現金增資充實銀彈，一旦旅遊市場復甦就要展翅高飛。

星宇在這期間持續開出新航線，包括5月開航越南胡志明市，著眼商務、貨運需求大，是經營太平洋航線轉機客的重要據點；9月下旬新開航台北-新加坡，再次超前部署東南亞航網版圖。

同時，星宇全力維持星粉熱度，規劃偽出國、推出聯名商品等，目前FB、IG追蹤者逾40萬，其中「星宇小舖」貢獻營收約15％、約數百萬元，旺季時營收上千萬元，今年中秋節光是星宇箱就賣出近萬個。

星宇小舖線上線下雙線並進，除了與統一超商合作聯名店，在南京東路票務中心設店，1日也在宏匯廣場開出快閃店。

目前星宇有四架空中巴士A321neo飛機，年底前預計還有六架加入；廣體客機方面，星宇跟空中巴士簽訂17架A350XWB購機合約，已向民航局申請15條北美定期航線，預計首架飛機在2022上半年交機。

(時報資訊)