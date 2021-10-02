近洋線進入旺季，陽明海運新船剛好趕上，透過新增加班船、快線服務賺到旺季紅利。陽明海運1日舉行2,800TEU級全新貨櫃輪「長明輪」命名典禮，此系列貨櫃船10艘已全數交付，將作為亞洲區間航線經營主力船舶。此前，長明輪將先投入一航次中東線加班船服務，協助紓解近期國內產業出口艙位緊張問題。

再者，陽明海運因應東北亞、東南亞強勁貨載需求，及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）新局勢，預計11月2日起新增韓國-中國-東南亞快線服務，攜手海洋網聯船務公司（ONE）等航商，總共投入四艘2,500～2,800TEU級船舶共同營運，優化陽明海運於亞洲區間布局。

陽明超前部署新造船，還有14艘11,000TEU系列新造長租船，已交付七艘投入跨太平洋航線營運，最近一艘是在9月交付，投入美西線營運，在近期貨櫃航運市場暢旺之際，可紓緩急遽攀升的載貨需求，並有助於最大化艙位效用，未來還有七艘新船待交付。

法人分析，陽明營收比重北美線約35％、歐洲線約35％，其餘三成是亞洲近洋線，考量市場商機，隨著疫情改變供應鏈模式，走向短鏈供應，亞洲區間航線需求熱絡。這些新增加班輪、快線服務，有利於應變市場情勢，配合臨時性運力調整計畫，創造定期航線之外的紅利，提升整體營運綜效。

陽明兵分三路擴版圖，除了健全近洋線布局，在總部成立東南亞區域中心，指派專人統籌亞洲國家管理指揮體系；在東西向線航，持續強化聯盟合作發展，快速反應產業鏈轉移，開發利基航線，發展潛力市場；另在南北向航線，持續強化現有南美、南亞、中東、紅海、澳洲等聯營合作，伺機發展新興市場利基航線。

(時報資訊)

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