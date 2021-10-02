中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.260％，創13個月新高，較上月的0.239％，上揚2.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），已連續七個月上揚，主要因短期資金略偏緊，投標資金相對保守的效應。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引2,780.2億元資金進場搶標，投標倍數1.64倍，低於長期平均2倍以上的水準，得標比率也上揚至逾六成的61.15％，因此反應在得標加權平均利率續揚，並落在市場預期的0.24～0.26％區間上緣。

銀行資金調度主管表示，第三季以來連續性的短期資金需求大，包括6月政府紓困4.0啟動，繳稅延後一個月的稅款繳庫，及台股上市櫃公司發放龐大現金股利，今年總金額高達1.54兆元、創新高紀錄，加上季底需求高峰剛過，接下來又有營所稅開徵，短期資金偏緊，銀行資金進場投標續保守，得標加權平均利率走高符合預期。

美國聯準會9月利率決策會議結論，確立縮減購債，並從11月啟動，且升息時程可能提前至明年底。銀行資金調度主管指出，目前變種病毒仍在發展中，還有大陸房產及限電風險及未知的地緣政治風險，影響程度都是未定數，為支撐經濟成長，未來一年市場資金仍充裕不變。且除非全球主要央行紛紛啟動緊縮，利率全面正常化，否則短期間市場利率並不會大幅衝高。

銀行資金調度主管認為，9月23日央行舉行的第三季理監事會，政策利率也是連六凍，僅管總裁楊金龍仍提醒，利率早晚會有調高的時候，但至少短期內無利率風險，預料後續標售的364天期定存單，得標利率就算續揚，幅度也將有限。

央行是在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月又上調為1,500億元，2016年2月加碼至1,600億元，2017年5月提高至1,700億元至今。

(時報資訊)